América visita al DIM en el duelo de rojos de la fecha 11 de la Liga colombiana

Uno de los juegos estelares de la jornada 11 de la Liga colombiana se realizará esta tarde (6:10 p.m.), cuando América de Cali visite al Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.



El duelo de rojos estará marcado por el ascenso futbolístico de los dos conjuntos en sus últimas presentaciones.



Los escarlatas vallecaucanos llegan a este cotejo con aire en la camiseta luego de un crecimiento sorprendente en el torneo.



Viene de ganar el clásico ante el Cali, que lo tiene metido en la parte alta de la tabla de posiciones. Es cuarto con 17 unidades, a siete puntos de Millonarios, líder indiscutido del rentado nacional, pero con un juego menos.



Por su parte, Medellín está ubicado en la casilla 12, con 13 puntos, a una sola unidad del octavo lugar y cada día muestra una mejor condición desde lo futbolístico, una idea que el técnico David González va implementado con sus dirigidos.



El compromiso de hoy puede ser una nueva oportunidad para Juan David Pérez, jugador que regresó este semestre a las toldas americanas y que cada que recibe la oportunidad de ingresar, demuestra que quiere ser ficha importante y ganarse un lugar en el onceno del profesor Alexandre Guimaraes.



“Mi primera etapa fue bastante difícil y complicada por todo lo que pasó: la pandemia, la salida del ‘profe’, la pasé complicado, al igual que mi familia. En esta segunda etapa estoy más contento, más tranquilo, con la confianza de un profesor que quería que yo viniera. Trato de que esta segunda etapa sea mejor”, apuntó Pérez en charla con el espacio radial ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio.



Una sola duda tiene el cuerpo técnico de América para esta tarde. Es la presencia o no del volante Juan Camilo Portilla, quien no ha logrado recuperarse totalmente del golpe sufrido en el clásico, tras sufrir una fuerte entrada por parte del volante del Cali Kevin Salazar, quien debió irse expulsado.



“Portilla sufrió un golpe duro. Si no viaja, será solo por este partido, no podemos arriesgar que juegue un partido y perderlo por otros tres”, explicó Juliano Fontana, asistente técnico de los rojos.



El resto de la plantilla será la misma que se ha venido consolidando a lo largo del torneo y que hoy por hoy tiene ilusionados a los aficionados rojos.



El rival de hoy

América tendrá esta tarde como oponente a una escuadra que llega con la necesidad de sumar un triunfo para meterse en el grupo de los ocho.

A pesar de quedar eliminado en las semifinales de la Copa Colombia a mitad de semana, el cuadro ‘Poderoso’ mostró un buen rendimiento ante Millonarios en Bogotá y por poco se lleva el boleto a la final de ese torneo.



“Hemos entendido cómo hacer sentir mal a los rivales, hemos encontrado un espacio donde nos sentimos bien, donde los delanteros han encontrado el gol”, comentó González.



Ficha técnica:

Estadio: Atanasio Girardot - Medellín.

Capacidad: 40.943 espectadores.

Árbitro: Andrés Rojas - Bogotá.



Posibles formaciones:

Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Daniel Torres, Jordy Monroy, Vladimir Hernández; Dídier Cambindo y Luciano Pons.

DT: David González.



América: Joel Graterol; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Jhon García, Brayan Vera, Carlos Sierra, Dídier Pino, Esnéyder Mena, Déiner Quiñones, Gianfranco Peña y Adrián Ramos.

DT: Alexandre Guimaraes.