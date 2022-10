América visita al Alianza Petrolera con la obligación de ganar para seguir con vida en Liga

Dijo recientemente el técnico Alexándre Guimaraes que cada uno de los partidos de la última recta del torneo ‘todos contra todos’ sería para el América como una final. Y el de hoy sí que lo es.



Los ‘Diablos’, acosados por la falta de gol y una riesgosa ubicación en la tabla de posiciones, en la que suman 24 puntos por fuera de los ocho, irán este domingo a la casa de Alianza Petrolera, que ya está eliminado, en busca de 3 puntos y a la espera de que otros resultados le puedan dar la mano.



No les sirve otro resultado a los rojos más que ganar y hacer lo propio en los dos partidos que le restan de cara a la liguilla, contra Deportivo Pasto en casa, y frente a Unión Magdalena, en Santa Marta. Los nariñenses tienen ya media clasificación y los samarios luchan, más que por ingresar a los ocho, por no descender.



Desde la fecha 12, cuando venció 2-0 a Patriotas en el Pascual, América no sabe lo que es ganar: empató 0-0 con Tolima en Cali, igualó 2-2 con Millonarios en Bogotá, cerró un 0-0 con Nacional en el Pascual, cayó 1-0 en su visita al Cali y saldó un 1-1 contra Jaguares como local.



Los ‘Diablos’ solo han ganado 5 juegos de 17 disputados; han empatado 9 y han perdido 3. Son la valla menos vencida, con 11 anotaciones, pero, también, uno de los equipos que menos goles ha marcado, 15 en total, lo que significa menos de un tanto por partido.



Su mayor anotador es Carlos Sierra, volante de primera línea, con 3 dianas, y entre sus delanteros Adrián Ramos, Juan David Pérez, Gianfranco Peña, Alejandro Quintana y Daniel Mosquera suman 8 goles. Los otros 4 los han marcado Marlon Torres (2), Daniel Hernández y Kevin Andrade.



Petrolera, al lado de Cortuluá y Equidad, son los equipos con más número de goles en contra y ese sería un dato a favor del América, pero para este juego en Barrancabermeja tendrían que aparecer los jugadores llamados a hacer los goles si quieren seguir con vida.

Los rojos generan juego ofensivo y crean varias oportunidades de gol, pero su gran falla ocurre en la última jugada para enviar el balón al fondo de la red.



Conscientes de ello, el técnico Guimaraes y sus delanteros habrán tenido que intensificar el trabajo en la definición de cara a este partido, pues el mismo entrenador ha reconocido en las ruedas de prensa posteriores a los juegos que les cuesta marcar gol.



“El margen de error se va reduciendo. El grupo está obviamente muy fatigado, porque los jugadores están haciendo un esfuerzo extraordinario, pero aquí nadie puede bajar los brazos”, afirmó Guimaraes luego del empate contra Jaguares en la fecha pasada.



En las cuentas del técnico americano, antes del clásico contra Deportivo Cali, su apuesta era ir por 8 puntos de 15 en juego. Desde entonces solo sumó uno, como local, y no tendrá margen de error en los partidos que le restan contra Alianza, Pasto y Magdalena, pues la tabla está muy apretada, con muchos equipos peleando por la clasificación y al final se sabrá si eran 31 o 32 puntos los necesarios para obtener el boleto.



Para el juego de esta noche en Barrancabermeja, América contaría con el regreso del zaguero John García y el volante Juan Camilo Portilla, quienes vienen de pagar sanción. El español Iago Falque volvería a ser una de las alternativas del entrenador, quien calificó como bueno el regreso del jugador, aquejado por muchas lesiones en su campaña con el rojo.



En su historial, los ‘Diablos’ y los ‘Petroleros’ se han enfrentado 14 veces; partidos que han dejado 9 victorias para el América, 3 empates y 2 derrotas.



La última vez que se vieron las caras los dos equipos fue el semestre pasado en el Pascual, donde Alianza se llevó un buen botín al ganarle 1-0 al equipo escarlata.



Hoy, como sea, América tendrá que cobrar revancha a domicilio y aferrarse a que la suerte también juegue a su favor en lo que queda de la fase previa de la liguilla.



Ficha técnica

Estadio: Daniel Villa Zapata (Barranca)

Hora: 7:40 p.m.

Árbitro: Nicolás Gallo



Alianza Petrolera: José Chunga, Efraín Navarro, Richard Rentería, Luciano Ospina, Julián Guevara, Leonardo Saldaña, Sebastián Acosta, Santiago Orozco, Kevin Londoño, Estéfano Arango, Bryan Gil.

DT: Hubert Bodhert



América: Joel Graterol, Daniel Quiñones, Kevin Andrade, John García, Brayan Vera, Juan Camilo Portilla, Carlos Sierra, Esnéyder Mena, Juan David Pérez, Gianfranco Peña, Adrián Ramos.

DT: Alexandre Guimaraes