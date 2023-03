América recibe al Junior con la posibilidad de mantenerse en lo más alto de la tabla

Poco a poco, el campeonato se pone al día y se van conociendo las realidades de los 20 clubes, antes de la jornada de clásicos de este fin de semana.



En el caso de América de Cali, este jueves a las 8:10 p.m. tiene la posibilidad de mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones si derrota al Junior de Barranquilla, en cumplimiento del compromiso aplazado por la fecha 7 del campeonato.



Incluso, el conjunto escarlata podría terminar en el primer lugar en solitario si además de obtener los tres puntos en casa, el Boyacá Chicó no logra vencer a Equidad esta tarde (6:00 p.m.).



En estos momentos hay una especie de trancón en los primeros lugares de la Liga.



Chicó, América, Nacional y Águilas integran el top 4 con 16 puntos, siendo el gol diferencia el determinante de las posiciones y los juegos pendientes de los dos primeros representan un bonus para salir de ese atolladero.



“Lo que les interesa al América y al hincha es ver que el equipo está arriba. Lo tenemos claro todos y hemos dicho que los rivales van intentando contrarrestar nuestra propuesta. Para mí, en todos los partidos, menos el de Santa Fe que nos ganó bien, hemos mostrado el animal competitivo. Eso a la hinchada le encanta”, comentó el técnico Alexandre Guimaraes en la antesala del juego ante Junior.



Primero piensan en Junior



Si bien en esta semana en la hinchada americana se piensa en el clásico frente al Deportivo Cali de este domingo en Palmaseca, el técnico Alexandre Guimaraes no le resta importancia al duelo frente a Junior.

“Nosotros solo tenemos que pensar primero en Junior y vamos a tomar las decisiones de mi parte en buscar el grupo idóneo para el partido. Afortunadamente, tenemos la nómina completa a disposición”, dijo el estratega americano.



Por su parte, en el conjunto ‘tiburón’ no va a estar el ‘10’ Juan Fernando Quintero, por su convocatoria a la Selección Colombia para la gira asiática de compromisos amistosos frente a Corea del Sur y Japón.

“Todos conocemos la calidad de Juan Fernando Quintero, su recorrido, pero nosotros no podemos relajarnos porque él no vaya a estar, pues siempre hay jugadores detrás. Vamos a jugar 11 contra 11 y hay que pensar en salir a ganar”, comentó el defensor escarlata John García.



El Junior de Barranquilla está prácticamente estrenando entrenador, pues el profesor Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez asumió apenas la semana pasada la dirección técnica del club, luego de la salida de Arturo Reyes.



Sobre este juego, el entrenador antioqueño dijo: “Nosotros tenemos que seguir trabajando para darle el estilo al Junior, de lo que va a ser Junior. Que tiene que ser un equipo que debe imponerse, someter al contrario con su trabajo. El América tiene muy buen trabajo, tiene un gran técnico, tiene buenos jugadores, pero Junior tiene que ir a todas partes a imponerse con su estilo”.



Además de ‘Juanfer’ Quintero, Ómar Albornoz también estará ausente para el juego por una molestia muscular sufrida en la práctica del pasado martes.



El juego entre América de Cali y Junior será dirigido en lo arbitral por el cartagenero Carlos Ortega.