América quiere la Superliga: los diablos rojos visitan a Santa Fe por la final vuelta de la Copa

El técnico Juan Carlos Osorio quiere ganar su primer título con el América de Cali y esta noche (8:00 p.m.) tendrá la gran oportunidad en la final de vuelta de la Superliga frente a Santa Fe, en la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.



Bonitos recuerdos traen este escenario para los escarlatas, pues fue sobre esa grama que los dirigidos por el entonces entrenador Juan Cruz Real se alzaron con el único campeonato del 2020 y cosieron en el escudo la estrella 15, justamente frente al equipo ‘cardenal’.



Aquel partido en la fría noche del 27 de diciembre los americanos cayeron 2-0, pero el resultado de 3 a 0 en la ida les permitió quedarse con la Liga.



De ese equipo campeón no están Yesus Cabrera, Santiago Moreno y Duván Vergara, quienes salieron del plantel. Por su parte, el extremo Luis Sánchez está en la fase final de recuperación y podría reaparecer en el remate de este 2021.



Ahora, el turno es para Juan Carlos Osorio, que quiere ganar su segunda Superliga, pues esta distinción ya la obtuvo en el año 2012 cuando dirigía al Atlético Nacional.



Si los escarlatas logran quedarse con el trofeo esta noche, sería la primera vez que lo hagan en su historia en dos versiones disputadas hasta el momento.



En el juego de ida, Santa Fe, dirigido por el técnico Grigori Méndez, superó a los ‘diablos rojos’ 2 a 1, luego de comenzar perdiendo el partido y de afrontar un primer tiempo donde los orientados por el técnico Osorio dominaron las acciones y parecía que terminaba en goleada.



“La gente ha notado la mejoría en los últimos partidos, hemos hablado internamente y con referencia a eso creo que es lo que nos ha llevado a mejorar partido tras partido”, dijo el mediocampista Larry Angulo, autor del gol en el clásico frente al Deportivo Cali el sábado y quien será titular en el cotejo de esta noche.



Lo pita Roldán

El árbitro Wílmar Roldán será el encargado de impartir justicia entre Santa Fe y América por la vuelta de la Superliga.



La hinchada se pega del amuleto que ha sido el juez antioqueño, pues de las últimas tres finales donde ha arbitrado Roldán (ascenso 2016, final Liga 2019 y 2020), el rojo de Cali se ha quedado con los títulos, por lo que hoy esa racha no se puede romper.



Duro camino en Liga

América en Liga no pasa por un buen momento en resultados y eso se refleja en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio están fuera del grupo de clasificados con 19 puntos y ahora, como el mal estudiante, deberán recuperar en estas últimas semanas todo lo que no han podido lograr en el campeonato.



De local el escarlata recibe este domingo a Nacional. Luego, el 31 de octubre, a Alianza Petrolera, y para el 20 de noviembre, a Pasto. Como visitante enfrenta a Tolima el 28 de octubre, Equidad el 13 de noviembre y al Pereira el 27 del otro mes.



Ficha técnica:

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Hora: 8.00 p. m.

Capacidad: 28 mil aficionados, aprox.

Árbitro: Wílmar Roldán - Antioquia



Probables formaciones

Santa Fe: Leandro Castellanos, Alexánder Porras, Fáiner Torijano, José Ortiz, Dairon Mosquera, Álex Mejía, Juan Pedroza, Carlos Sánchez, John Velásquez, Kelvin Osorio y Ronaldo Dinolis.

DT: Grigori Méndez



América: Diego Novoa, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Jorge Segura, Pablo Ortiz, Larry Angulo, Rodrigo Ureña, Déinner Quiñones, Joao Rodríguez, Adrián Ramos y Gustavo Torres.

DT: Juan Carlos Osorio