América: "Hay discrepancias, pero yo respaldo a muerte a Osorio", Tulio Gómez en charla con El País

Hay discrepancias y es el Comité Deportivo el que está contratando sin el visto bueno del técnico, pero Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio podrían sentarse a tomar hoy un café con total tranquilidad.



Así lo afirmó el máximo accionista del América en diálogo con El País. Tulio Gómez, además, aseguró que sigue habiendo respaldo total para el técnico Osorio en los objetivos escarlatas en la presente temporada y que “no es cierto” que exista el propósito de aburrir al entrenador risaraldense para que dé un paso al costado.



Dijo Gómez que en los próximos días los rojos anunciarán más contrataciones y que el equipo peleará el título y buscará tener una buena participación en la Copa Suramericana.



América solo ha anunciado dos contrataciones nuevas, John Édison García y Juan Camilo Portilla. ¿Se pueden esperar más jugadores?

Claro, llegarán tres o cuatro jugadores más que los estamos negociando para la zona de volantes y el ataque. Inclusive, llegarán dos número 9.



¿Quiénes son?

Llega Gianfranco Peña, un juvenil goleador de Valledupar, y esperamos cerrar con Alejandro Quintana, el argentino del Bucaramanga.



¿Vendrán jugadores del exterior?

Estamos hablando con un 10 y un extremo.



¿El 10 sigue siendo el uruguayo Brahian Alemán o definitivamente se dañó esa vinculación?

Estamos buscando, vamos a ver qué pasa en estos días.



¿Por qué están contratando sin el visto bueno de Osorio?

En el 2019 el Comité Deportivo fue el que contrató los jugadores y quedamos campeones, incluyendo el técnico. En el 2020 sucedió igual. En el 2021 le dimos carta blanca al profesor Osorio y las incorporaciones que trajimos no fueron las mejores. Ahora hemos decidido ser nosotros los que miremos y traigamos los jugadores, pero al profesor Osorio solo le gustan colombianos. América ha sido grande también con jugadores extranjeros.



¿Cree que este es el camino ideal, teniendo en cuenta que es el técnico el que dirige?

Es que vamos a traer jugadores buenos, no malos. Estamos contratando jugadores para que los dirija cualquier técnico, que no son los mejores, pero son buenos.



Esto hace suponer que hay un distanciamiento, un corto circuito entre Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio…

No, son discrepancias que se presentan, como en todas partes, pero no son divisiones radicales o irreconciliables, para nada. Y a pesar de que tenemos diferencias con Osorio, lo respaldaremos a muerte.



¿Usted está lejano hoy de Osorio?

No, tuvimos discrepancias, pero no nos hemos peleado ni nos hemos maltratado. Con él conversamos a diario. Tuvimos una conversación y le dije: “O trabajamos unidos o perecemos separados”.



Dicen algunos que Tulio Gómez está contratando sin el visto bueno de Osorio para aburrirlo y que se vaya...

Eso no es cierto. Mire, por encima de Osorio, de Tulio, de quien sea en el América, está la institución. Todos debemos tirar para el mismo lado, y es por eso que hemos hecho esfuerzos para tener una mejor sede administrativa y deportiva para el equipo, a la altura de las mejores del país; también, por tener una cantera, pero esos logros dan mejor rendimiento si estamos unidos.



Pero queda esa sensación, que los directivos le apostaron todo a un técnico costoso y la sede administrativa y deportiva, pero poco a la nómina...

Eso dijeron en el 2019 y el 2020. Decían que “Tulio no trae nada, que Duván venía lesionado, que Rangel viene de fracasar, que Tulio es amarrado, que Guimaraes de dónde salió, que Juan Cruz solo ha dirigido a Jaguares”... en fin. Pero esos son los hinchas de redes sociales, porque los de carne y hueso me agradecen en la calle lo que hemos hecho por el equipo.



¿Osorio ha considerado renunciar?

No, para nada. Nosotros tenemos que apoyar a Osorio, es el técnico. Como dijo un famoso directivo europeo: “Respaldaré a mi técnico a muerte hasta cinco minutos antes de despedirlo”.



¿Qué dice Osorio de que le lleguen jugadores que no ha pedido?

En una reunión dijo que no pidió a John Édison García ni a Juan Camilo Portilla, pero admitió que son buenos jugadores. A él no le gustan los extranjeros, pero los jugadores colombianos están muy cotizados y hay que buscar alternativas en el exterior.



¿Cuál fue puntualmente esa discusión con Osorio?

Cosas del fútbol. Usted sabe que en la política, la religión y el fútbol siempre habrá posiciones encontradas, pero Osorio es una gran persona, un gran profesional, trabaja muy bien, está 24 horas pendiente de su equipo. A mí no me gustan las rotaciones, a él sí, es su estilo y son puntos de vista que hay que respetar.



¿Para qué está América?

Estamos armando un equipo para pelear título, no con nombres rimbombantes ni sonoros, pero sí importantes. Y en la Copa Suramericana queremos pasar la primera ronda, pasar la fase de grupos y ser protagonistas. Mire al Deportivo Pereira, llegó más lejos que muchos equipos, y con qué nómina. Alianza Petrolera hizo lo propio. Lo que se necesita es un equipo equilibrado.



¿Por qué se fue el chileno Rodrigo Ureña?

Él no está de acuerdo con las rotaciones de Osorio y quiso irse. Eso es respetable, es un gran profesional y lo valoramos mucho.



¿Usted ha considerado dar un timonazo en el banco y relevar a Osorio?

No, él tiene un contrato que hay que respetar. Además, es muy costosa la indemnización. Pero, sobre todo, él está dirigiendo y tenemos que respaldarlo a muerte.



El semestre pasado, América hizo muy malas contrataciones. Este semestre, el panorama se ve igual o peor, porque solo han llegado dos jugadores y los demás que usted menciona no son de renombre...

Usted no puede decir eso porque todavía no ha visto el equipo. Sí, el semestre pasado fueron malas las contrataciones, pero todavía no sabemos cómo sean estas porque no han jugado. Llevamos dos meses evaluando las contrataciones. Para nosotros, Dídier Pino es uno de los mejores cabeza de área. Portilla es un gran prospecto. Quintana es un jugador aguerrido, que mete goles y hace asistencias. Peña puede aportar bastante.



¿Por qué no llegó Juan Fernando Caicedo?

Por costos, pedía el empresario dos mil millones de pesos y no era posible. Osorio quería traer con ayuda de patrocinio a Edwin Cardona, pero no se pudo. Me ofrecieron a Dayro Moreno, pero es desordenado y ahí sí toca contar con el visto bueno del técnico.



En resumen, se puede sentar usted con Osorio a tomarse un café...

Claro, es que no nos hemos dado puños ni machete. Y Osorio tiene un objetivo, él no se va derrotado del América.