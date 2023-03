América Femenino vuelve a la liga con hambre de triunfo: Visita al Huila en Neiva

Luego de su fecha de descanso, el América de Cali femenino volverá a escena este sábado, cuando visite al Atlético Huila.



Las americanas son terceras en la tabla de posiciones y tienen el pleno de puntos: 3 partidos y 9 unidades. La última vez que actuaron fue el 26 de febrero en el triunfo 2-0 sobre Independiente Santa Fe en Bogotá.



“El Huila es un equipo con buenas ideas y nosotros iremos por el triunfo a su estadio”, dijo el técnico del América femenino, Carlos Hernández.

“Hemos analizado al rival, sabemos las virtudes y las falencias que tiene y esperamos traernos los tres puntos”, dijo la jugadora roja Tatiana Castañeda, en rueda de prensa.



Por su parte, Catalina Usme, máxima figura del América femenino, manifestó: “Hemos hecho juiciosamente la tarea de analizar a las rivales. Ese es un aspecto en el que hemos mejorado mucho, el cuerpo técnico le ha apostado al videoanálisis para conocer las fortalezas y deficiencias del Huila”.



“Esta ha sido una semana provechosa, así que estamos tranquilas para ir a Neiva a hacer el trabajo que tenemos que hacer”, agregó Catalina.

En la fecha pasada, Huila logró un triunfo importante en su visita al Atlético Bucaramanga, lo que le significó alcanzar 7 puntos en la tabla de posiciones tras 4 partidos, para ocupar la casilla sexta.



América realizó su última práctica antes del viaje a la capital huilense, donde pretende traerse los 3 puntos y conservar su invicto.

La sexta fecha comenzó anoche con el partido entre Deportes Tolima y Llaneros.



Hoy continúa la jornada, además del juego Huila Vs. América (3:15 p.m.), con los partidos Boyacá Chicó Vs. Independiente Santa Fe (3:15 p.m.), Independiente Medellín Vs. Atlético Bucaramanga (3:15 p.m.) y Deportivo Cali Vs. Nacional (6:30 p.m.).



Mañana se enfrentan Pasto y La Equidad, y Real Santander e Industriales. Y el lunes, Millonarios vs. Pereira.