América de Cali: Tulio Gómez confirmó a Juan Cruz Real como nuevo técnico

Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali, confirmó este jueves que el argentino Juan Cruz Real será el nuevo entrenador del equipo.

En diálogo con la emisora Antena 2 de la ciudad, Gómez aseguró que llegará un muy buen cuerpo técnico para tomar las riendas del campeón del fútbol colombiano.

"Viene un cuerpo técnico bueno para el América, pertenece a la escuela de Marcelo Bielsa. El entrenador vendrá con un asistente europeo", remarcó.



Sobre el tema de las críticas que ha recibido por apostar por Cruz Real, Tulio Gómez sostuvo: "Los técnicos no hacen milagros. Él en Jaguares no tenía herramientas", indicó, en referencia a que el argentina ya estuvo en el fútbol colombiano y no pudo cuajar una buena temporada, ni con el equipo de Montería ni con Alianza Petrtolera.

Tulio también recordó que cuando llegó Alexandre Guimaraes hace un año, las críticas fueron las mismas.

"Cuando Guimaraes llegó lo criticaron y cuando se fue, también. Con Juan Cruz hemos hecho una buena elección. Si nos equivocamos, eso lo dirá el tiempo".

Finalmente, el máximo accionista rojo remarcó que Cruz Real tendrá una buena nómina para pelear el cmapeonato y la Copa Libertadores.

"Al América campeón le sumamos nueve refuerzos, y más allá de unos recortes (la salida de Guimaraes y los delanteros Matías Pisano y Michael Rangel) queda un buen equipo".

Juan Cruz Real sería presentado oficialmente la próxima semana en una conferencia de prensa virtual.