¿América de Cali tendrá bajas? Los rojos están listos para el duelo ante Santa Fe en El Campín

América viajará el lunes a Bogotá para el exigente duelo del martes ante Santa Fe, por la octava fecha de la Liga colombiana.



Los rojos del Valle tienen la necesidad de sacar un buen resultado en El Campín para mantener su privilegiada posición en la tabla, que viene liderando desde hace varias fechas.



La única duda del técnico Alexandre Guimaraes pasa por el estado físico del español Iago Falque, quien se resintió de un problema muscular y está en duda para el choque ante los cardenales.



"Vamos a ver cómo evoluciona Iago, pero lo que sí tenemos claro es que no vamos a arriesgar a ningún jugador", dijo recientemente el técnico escarlata, reconociendo que si el jugador no está ciento por ciento recuperado, no hará parte de la delegación a Bogotá.



El Departamento Médico del América ha venido trabajando intensamente para tener a punto a Falque, pero todo se decidirá el lunes a primera hora en cuanto a si viaja a la capital, o si por el contrario lo cuidan para lo que viene.



América enfrentará a un Santa Fe urgido de un buen resultado ya que ocupa los últimos lugares de la tabla.



El partido del martes en El Campín comenzará a las 8:10 p.m. y será arbitrado por el chocoano Jhon Hinestroza.