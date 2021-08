América de Cali se mide al Once Caldas en el regreso de los hinchas al Pascual Guerrero 

América de Cali se ilusiona con retornar a la victoria esta tarde (3:00) cuando reciba en casa al Once Caldas en juego a cumplirse en estadio Pascual Guerrero, que tendrá nuevamente la presencia de hinchas en sus tribunas.



Los escarlatas, que vienen de caer en su visita al Envigado, esperan regresar a la victoria en la Liga colombiana.



El elenco orientado por Juan Carlos Osorio suma seis unidades en la tabla de posiciones y no quiere perder la huella de los punteros del campeonato.



Como ya es costumbre en los equipos de Osorio, se esperan cambios en el onceno titular, dentro su rotación habitual de los jugadores.



Uno de los que espera tener acción esta tarde es el delantero Gustavo Torres, quien anotó doblete ante Rionegro y espera festejar ahora junto a la hinchada americana.



“Once Caldas vendrá a hacer su partido, nosotros a ser un equipo incisivo, que desde el primer momento sale a buscar el encuentro, a jugar en campo contrario, Once es un equipo también físico, que tiene jugadores de buen pie, confiamos en el trabajo que venimos haciendo en la semana, de jugar en campo contrario, de atacar y que con el regreso de nuestra gente lograr un buen resultado que nos dé esa confianza para afianzarnos en la tabla de posiciones”, apuntó Torres en charla con el espacio radial ‘La Banda Deportiva’.



Por su parte, Once Caldas recupera a Hárrison Otálvaro, Nicolás Giraldo, Félix Micolta y Cristian Higuita para el juego ante América.



El onceno de Eduardo Lara ha sumado 4 puntos en el arranque del rentado nacional.



El Pascual reabre sus puertas



Para el partido de hoy entre América y Once Caldas no se permitirá el ingreso de barras visitantes.



Además, las autoridades confirmaron una serie de medidas para tener un regreso bioseguro a las tribunas del Pascual.



Los hinchas deberán portar el carnet de vacunación para los mayores de 25 años, y pruebas de Covid-19 negativas, para los menores de 25 que quieran ingresar.



Desde las 9:00 a.m. se estarán realizando en las puertas de acceso al estadio pruebas de antígeno con costo para los menores de 25 años que deseen ingresar al partido.



Las puertas del escenario deportivo se abrirán para el público en general a partir de las 12:00 del mediodía.



El uso de tapabocas será obligatorio y permanente dentro del estadio.

No se permitirá el ingreso de alimentos ni de personas embriagadas. Dentro del estadio solo se venderán bebidas embotelladas, todo con el fin de minimizar el riesgo de contagio del Covid-19.



Las autoridades locales esperan un comportamiento ejemplar de los seguidores del América de Cali en el regreso al fútbol en nuestra ciudad, luego de estar ausentes durante 16 meses y cuatro días, por culpa de la pandemia.

Estadio: Pascual Guerrero.

Capacidad permitida:7500 aficionados.

Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).



Posibles formaciones:



América: Diego Novoa, Kevin Andrade, John Palacios, Pablo Ortiz, Jerson Malagón, Carlos Sierra, Rodrigo Ureña, Déinner Quiñones, Gustavo Torres, Stiven Lucumí y Adrián Ramos.



DT: Juan Carlos Osorio.



Once Caldas: Gerardo Ortiz, Jesús David Murillo, Fabrizio Buschiazzo, Sebastián Palma, Santiago Roa, Sebastián Guzmán, Edwin Lasso, Jefferson Cuero, Marcelino Carreazo, Juan David Pérez y Marco Pérez.



DT: Eduardo Lara.