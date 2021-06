América de Cali se despidió de Yesus Cabrera recordando sus goles más importantes

Ricardo Micolta Angulo

El América confirmó este martes la salida del volante Yesus Cabrera, quien no continuará en el club tras no llegar a un acuerdo con los directivos.



El máximo accionista de los 'diablos rojos' ya había asegurado la semana pasada que el jugador no formaría parte del plantel del segundo semestre que dirigirá Juan Carlos Osorio.



Dejando una huella importante en el América, el club publicó un video de agradecimiento para el jugador, recordando los goles más importantes que convirtió.



"#GraciasYesus Agradecemos tu compromiso y amor por esta camiseta. Tu aporte quedará en la historia de nuestra institución", publicó el conjunto escarlata.



Yesus Cabrera se va del rojo luego de ser parte del bicampeonato que logró el club en 2019 y 2020, en este último siendo protagonista al marcarle en la final a Santa Fe en el Pascual Guerrero.



En total, el jugador de 30 años, anotó 19 goles con la camiseta del América.