América de Cali regresa al Pascual Guerrero con la idea de volver al triunfo

Luego de un periplo de tres compromisos por fuera del estadio Pascual Guerrero, el América de Cali alista el duelo de este jueves (6:00 p.m.) ante Alianza Petrolera, en partido de la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.



Los ‘Diablos rojos’ debieron jugar la primera ronda de esta fase semifinal por fuera de su casa debido a que el estadio de la capital del Valle estaba siendo utilizado para actividades de los I Juegos Panamericanos Junior que se cerraron el domingo pasado.



La Secretaría del Deporte de Cali viene adelantando trabajos en la cancha para tapar los orificios que dejaron las competencias de atletismo que se desarrollaron en el torneo continental.



“Se está haciendo la recuperación y el mantenimiento de la cancha del estadio. La parte técnica no va a tener inconvenientes, debemos preservar la integridad física de los jugadores. Lo único extraño será la parte visual porque el césped no se va a ver uniforme”, comentó Carlos Diago, secretario del Deporte de la capital vallecaucana.



América no podrá tener aforo completo del estadio, ya que las tribunas de norte y sur están sancionadas por la Dimayor.



En lo deportivo, el elenco de Juan Carlos Osorio acumula tres puntos de nueve posibles en su zona.



Deberá sumar victorias en sus próximas dos salidas en casa, este jueves ante Alianza y el domingo en la noche ante Deportes Tolima, resultados que lo pondría nuevamente en carrera antes de rematar el cierre del cuadrangular en su visita a Millonarios en Bogotá.



Seguramente y como ya es costumbre, el once inicial de los rojos tendrá variantes.



En departamento médico se encuentra Pablo Ortiz (en observación por una contractura muscular), mientras que Marlon Torres superó un cuadro viral y desde este martes se unió a trabajos normales con el resto del grupo.