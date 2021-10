América de Cali recibe esta noche a Santa Fe en el duelo de ida de la Superliga colombiana

América recibirá esta noche (7:45) a Santa Fe en el primero de dos partidos que definirá al campeón de la Superliga.



Los rojos de Cali, por ser campeones del único torneo que se jugó en el 2020, ganaron el derecho de disputar la Superliga con Santa Fe, que fue el subcampeón.



Para el encuentro de esta noche en el Pascual Guerrero, ambos equipos llegan animados después de sacar resultados positivos en sus duelos del fin de semana por la Liga colombiana.



Mientras América venció 1-0 al Atlético Huila en condición de local, Santa Fe le sacó un empate 0-0 al Tolima en Ibagué.



Sin embargo, futbolísticamente hay diferencias: el onceno vallecaucano aún no convence porque presenta altibajos en su producción, y el elenco capitalino por lo menos ha estabilizado un rendimiento desde que cambió de técnico.

América tendría cambios

Como es costumbre en el técnico Juan Carlos Osorio, la rotación estaría de nuevo en su equipo para el compromiso ante Santa Fe.



Eso significa que jugadores que no iniciaron en el duelo ante el Huila, como Gustavo Torres, Mauricio Gómez y Rodrigo Ureña podrían ser titulares ante Santa Fe.



En defensa podría aparecer John Palacios en lugar de Jorge Segura, mientras que Héctor Quiñones estará el lateral por izquierda. El experimentado Adrián Ramos no fue convocado por precaución médica.



Aunque la formación titular del América es una incertidumbre antes de cada partido, no se descarta que el técnico le dé continuidad a los 11 con los que inició en el duelo anterior por la Liga.

Baja en Santa Fe

Por los lados del cuadro cardenal hay una baja confirmada por lesión.

Se trata del veterano volante de marca Alexánder Mejía, quien podría ser reemplazado por el también experimentado Carlos Sánchez.



De resto, el técnico Grigori Méndez utilizaría los otros jugadores que enfrentaron desde el primer minuto al Tolima.

Duelo de vuelta

La Dimayor decidió que el encuentro de vuelta, que definirá el campeón de la Superliga, se juegue el miércoles 20 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá.



Mientras Santa Fe tiene tres títulos de Superliga (2013, 2015 y 2017) —es el más ganador—, América aún no sabe lo que es ser campeón.



El año pasado, el cuadro rojo perdió la final en la doble confrontación con Atlético Junior.

La Ficha

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 7:45 p.m.

Árbitro: John Ospina (Quindío)

Asistentes: Elkin Echavarría y Javier Zemanate.

Probables formaciones



América: Diego Novia, Kevin Andrade, Marlon Torres, John Palacios, Héctor Quiñones, Luis Paz, Rodrigo Ureña, Larry Angulo, Déinner Quiñones, Gustavo Torres y Emerson Batalla.

DT: Juan Carlos Osorio



Santa Fe: Leandro Castellanos, Alexánder Porras, Fáiner Torijano, John Ortiz, Dairon Mosquera, Carlos Sánchez, Juan Sebastián Pedroza, Leonardo Pico, Kelvin Osorio, John Velásquez y Ronaldo Dinolis.

DT: Grigori Méndez