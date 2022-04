América de Cali perdió frente a Nacional y se complica en la tabla de posiciones de la Liga

América, ahora con 'nueva administración' desde el banco técnico, volvió a caer en la Liga, esta vez 2-0 ante Nacional en Medellín, resultado que lo aleja del grupo de los ocho.



Se esperaba que con Juan Carlos Osorio lejos y los asistentes de Alexandre Guimaraes en el banco, las cosas fueran a otro precio.

Pero el equipo en los 90 minutos mostró los mismos baches que hoy lo tienen cumpliendo una penosa campaña.



En el primer tiempo se vio una versión muy discreta del América, un equipo superado en todas las líneas por su rival, dando ventajas en todos los sectores, sin marca en el medio y sin ideas para tratar de inquietar a Nacional.



El cuadro paisa, desde el primer minuto, fue siempre al frente. A los 4 creó dos opciones clarísimas, una con un remate de Danovis Banguero que Joel Graterol mandó al tiro de esquina, y casi enseguida con una llegada de Andrés Andrade que para fortuna de los rojos no terminó en gol.



Pero a los 12 se dio la apertura del marcador: la tocaron Giovanni Moreno, Dorlan Pabón, Andrés Andrade y por último Danovis Banguero, quien fue el encargado de definir para el 1-0.



América, aturdido aún, no atinó a reaccionar y a los 20 por poco recibe el segundo con un zurdazo de Sebastián Gómez que Graterol desvió.



Un minuto después llegó una jugada de penal: Yerson Candelo mandó un centro y en el área roja Esneyder Mena intentó rechazar, pero el balón le dio en la mano.



El VAR le pidió al árbitro John Ospina revisar la jugada, decretando luego el central el tiro penal que hizo efectivo Jefferson Duque para el 2-0.



América se sacudió solo al minuto 34 con un remate de Carlos Sierra dentro del área chica que Kevin Mier neutralizó, y a los 44 con otro zurdazo de Sierra que se fue por arriba del horizontal.



En el periodo complementario América equilibró las cargas y se arrimó a predios de Nacional, pero sin contundencia.



Las intenciones rojas se dieron cuando Carlos Sierra probó de media distancia.



América tocó el balón, abrió la cancha y propuso juego interior, pero no fue capaz de pasar el muro defensivo del local.



A los 80 fue la mejor ocasión para descontar con un zurdazo del volante escarlata, pero el balón salió muy cerca de uno de los maderos. Nacional le dio administración al balón ante un América que intentó el descuento, pero este nunca llegó.



El partido se liquidó con el 2-0 para Nacional, resultado que deja muy mal parado al América de cara a la clasificación.



Ficha técnica:

Estadio: Atanasio Girardot

Asistencia: 38.000 aficionados

Árbitro: John Ospina

Formaciones



Nacional: Kevin Mier, Yerson Candelo, Cristian Castro, Juan Cabal, Danovis Banguero, Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Giovanni Moreno, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla y Jefferson Duque.

DT: Hernán D. Herrera.



América: Joel Graterol, Eber Moreno, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Yaliston Martínez, Luis Paz, Didier Pino, Carlos Sierra, Joider Micolta, Esneyder Mena y Adrián Ramos.

DT (E): Juliano Silveira.



Goles: 1-0: Banguero (12). 2-0: Duque (24, penal).