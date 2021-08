América de Cali: Juan Carlos Osorio busca convencer en el duelo frente a Santa Fe

El técnico Juan Carlos Osorio está pasando las ‘duras’ con América de Cali. El romance que inició con la fanaticada escarlata a comienzo del campeonato se ha ido diluyendo con el pasar de los partidos y los malos resultados que se están obteniendo en Liga y Copa.



Los últimos compromisos no han sido buenos para los ‘Diablos rojos’, que han visto su fútbol decrecer hasta el punto de no poder vencer a rivales de menor categoría.



Los escarlatas no conocen la victoria desde el pasado 7 de agosto,

cuando de local vencieron 1 por 0 al Once Caldas, que era dirigido en ese entonces por Eduardo Lara.



Luego de ese juego, América visitó al Medellín, donde cayó 2-0, recibió a Patriotas en la jornada pasada y no pasó del empate a 0 goles y entre semana enfrentó a Jaguares en el Pascual por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, sin anotaciones en el marcador.



Situación compleja, pues hace más de 270 minutos que los dirigidos por el santarrosano no marcan por el campeonato colombiano y el ceder puntos de local comienza a reflejarse en la tabla de posiciones del segundo semestre. Actualmente América es séptimo del campeonato con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. Ha marcado siete goles y recibido cinco, para una diferencia de +2 tantos.



Con este panorama, los americanos preparan el duelo contra Independiente Santa Fe en el clásico de rojos de esta noche (6:05 p.m.), en la cancha del estadio El Campín de Bogotá.



Para el juego contra los ‘capitalinos’, Juan Carlos Osorio podrá contar con el mediocampista Larry Angulo, quien ya se recuperó de su dolencia física y está a disposición del cuerpo técnico. El que todavía no está listo es el volante Daniel Hernández, a quien todavía le faltan dos semanas en el departamento médico por un desgarro sufrido en el partido contra el Caldas.



Igualmente, el caso de Héctor Quiñones, quien no pudo jugar en el encuentro frente a Jaguares por Copa por una contractura muscular.

El resto de la plantilla escarlata está a disposición de Juan Carlos Osorio para enfrentar al ‘cardenal’.



Santa Fe, por su parte, presenta como principal novedad el estreno de su nuevo cuerpo técnico, en cabeza del profesor Grigori Méndez, Francisco Delgado como asistente técnico y Léider Preciado, quien fue designado como preparador de delanteros.



La última vez que América pisó la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín para enfrentar a Santa Fe fue el 27 de diciembre del 2020, donde cayó 2 a 0, pero el resultado fue solo anécdota, ya que en esa noche los escarlatas se alzaron con el título de liga y lograron su estrella 15.



De esa nómina que consiguió el bicampeonato no están Yesus Cabrera, Santiago Moreno y Duván Vergara. Por su parte, el extremo Luis Sánchez se encuentra en su proceso de recuperación por la ruptura del ligamento cruzado anterior.



El duelo de rojos entre Santa Fe y América de Cali por la fecha 7 del fútbol profesional colombiano será dirigido por el árbitro antioqueño Diego Escalante.

La Ficha

Estadio: El Campín



Árbitro: Diego Escalante



Hora: 6:05 p.m.



Probables formaciones



Santa Fe: Leandro Castellanos, Alexánder Porras, Fáiner Torijano, José Ortiz, Edwin Herrera, Leonardo Pico, Juan Pedroza, Jonathan Herrera, John Velásquez, Kelvin Osorio y Ronaldo Dinolis.

DT: Grigori Méndez.



América: Diego Novoa, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Elvis Mosquera; Kevin Andrade, Luis Paz, Carlos Sierra, Déinner Quiñones, Adrián Ramos y Stiven Lucumí.

DT: Juan C. Osorio.