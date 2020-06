América de Cali: Este martes se define la continuidad del goleador Michael Rangel

Juan Carlos Pamo

América comenzará a definir esta semana puntos importantes que tienen que ver con el plantel que afrontará la Liga cuando esta se reanude.



El equipo rojo deberá definir este martes la continuidad o no del goleador Michael Rangel, cedido por el Junior.



Hasta este lunes en la tarde América no le había comunicado al cuadro barranquillero si haría uso o no de la opción de compra que tiene por el jugador.



Lo más probable es que por el tema económico, Rangel regrese a Barranquilla ya que los derechos pertenecen en su mayoría al Junior y una mínima parte a Nacional.



De no continuar Rangel, América buscará un refuerzo para el ataque, lo mismo que para el mediocampo por la salida del argentino Matías Pisano. Es posible que también llegue un defensor ante la segura marcha de Pedro Franco.



De otro lado, el técnico Juan Cruz Real, sustituto de Alexandre Guimaraes, se encuentra en Cali y podría ser anunciado de manera oficial esta semana.