América de Cali: "Esperamos darles una alegría a nuestros hinchas en el clásico", Gabriela Rodríguez

Una de las promesas del América y del fútbol femenino en nuestro país es sin duda la delantera Gabriela Rodríguez, la joven de 16 años que debutó el año pasado con la casaca roja y dejó grandes sensaciones en la Copa Libertadores.



Este año ha sido una de las piezas claves en el equipo de Andrés Usme y en el más reciente partido ante Medellín anotó un gol a los 23 segundos, quedando en la historia como uno de los tantos más rápidos en las cinco ediciones que van del rentado profesional femenino.



Su vida está ligada al fútbol desde que nació. Su padre es Bernardo Rodríguez, exjugador profesional en varios clubes de Colombia y quien es su guía en este deporte.

¿Cómo vive este arranque de Liga?

La estoy viviendo con mucho orgullo. Agradecida con el cuerpo técnico y la gente de América que me ha apoyado desde que llegué a este club. Toca seguir trabajando para lograr los objetivos.



No tuvieron un buen arranque, ¿pero ya van en el camino correcto?

Nos hemos podido reinventar de los dos primeros juegos que no fueron buenos. Hemos ido evolucionando y mejorando detalles para ser mejores.



¿Este América está para lograr qué objetivos?

Estamos para pelear título. Este grupo es una familia y se apoya en todo sentido. El ambiente que se vive acá es muy profesional, nos respaldamos siempre. Sabemos que vamos a tener presión por lo que se ha ganado en el pasado.

¿Cómo se palpita el clásico ante Deportivo Cali y sabiendo que van a estar acompañadas por los hinchas en las tribunas del Pascual?

Nos alegra mucho por reencontrarnos con los aficionados del América es extraordinario. Es algo motivante y esperamos darle una alegría con un triunfo.



¿Cómo analiza al rival de hoy?

Es un buen rival, tiene jugadoras muy buenas, que saben con pelota, pero nosotras hemos preparado muy bien este clásico.



Hablemos de su carrera, ¿cómo arranca usted en el fútbol?

Yo comienzo a los 5 años en una escuela de mi papá que se llama Toritos, en Santander de Quilichao.

¿Qué su padre haya sido futbolista fue determinante para que usted se haya inclinado por el fútbol?

Mis padres al comienzo no me apoyaban tanto porque decían que era una ‘fiebre’. Me llevaron a probar en otros deportes, pero lo mío era el fútbol.



¿Tiene algo similar a las condiciones que mostró su padre en el fútbol?

Mi padre era más de marca. Yo soy extremo, que juega por las bandas. Él es quien me aconseja a toda hora.



Usted estuvo varios años en Atlas, de Carolina Pineda, ¿cómo es jugar ahora con ella?

Es algo motivante tenerla como profesora y ahora como compañera. Siempre nos llena de confianza.

¿Cuál es su sueño en el fútbol?

Jugar un Mundial con la Selección Colombia. Sueño jugar en el Paris Saint-Germain, es un equipo que me encanta.



Usted ha compartido en selecciones Valle y Colombia con Linda Caicedo y hoy será rival en el campo, ¿cómo analiza sus virtudes?

Es una gran jugadora, nadie le puede quitar los méritos de que tiene un talento innato. Será lindo poder enfrentarla.

Un clásico definitivo

Esta noche (8:00) se vivirá una nueva edición del clásico vallecaucano de la Liga Femenina entre América y Deportivo Cali.



Será un duelo especial por el momento en que llegan ambas escuadras al cotejo de hoy.



Las azucareras son las líderes del Grupo B con 14 puntos. Las

americanas ocupan la tercera plaza con 12 unidades.



El Cali, orientado por Jhon Albert Ortiz, se mantiene invicto en el torneo y hoy tendrá una prueba exigente en la cancha del estadio Pascual Guerrero, que esta noche estrenará el nuevo sistema de iluminación.



Por su parte, la escuadra roja, dirigida por Andrés Usme, buscará ante su rival de plaza la quinta victoria consecutiva en esta fase de grupos de la Liga.



A falta de cuatro jornadas para finalizar la primera parte del torneo, las dos escuadras vallecaucanas buscan una de las dos plazas que da el torneo para avanzar de forma directa a las semifinales.



Recordemos que para el ingreso a las gradas del Pascual se deben cumplir con los requerimientos de tener completo el esquema de vacunación o una dosis recibida y si no tiene dosis, presentar prueba negativa para covid.



El valor de las entradas: 10 mil pesos para la tribuna occidental y 5 mil pesos para la localidad de sur.

La Ficha

Estadio: Pascual Guerrero.

Capacidad permitida: 8000 aficionados.

Árbitra: María Daza.



Posibles formaciones:



América: Katerine Tapia; Diana Ospina, Tatiana Castañeda, Daniela Arias, Leury Basanta; Carolina Pineda, Sara Martínez, Gabriela Rodríguez, Gisela Robledo, Catalina Usme, Joemar Guarecuco.

Entrenador: Andrés Usme.



Cali: Sandra Sepúlveda; Carolina Arias, Corina Clavijo, Jorelyn Carabalí, Kelly Ibargüen, María Morales, Paula Medina, María Camila Reyes, Linda Caicedo, Farlyn Caicedo, Carol Cortés.

Entrenador: Jhon Ortiz.