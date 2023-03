América de Cali: "Es ese típico partido donde las cosas no te salen", Alexandre Guimaraes

América de Cali ajustó este martes en la noche su segunda derrota de la temporada al caer 2-0 ante Santa Fe en Bogotá.

Los rojos no tuvieron el nivel mostrado en las fechas pasadas y salieron derrotados de la capital de la República.

"Felicitaciones al rival, aprovecharon bien las situaciones de balón parado que tuvieron que fueron prácticamente las más peligrosas durante el partido y obtuvieron algunos espacios para lanzar algunos contraataques", comentó el DT Alexandre Guimaraes al final del cotejo.

El entrenador analizó lo que fueron los 90 minutos en el cotejo de la octava jornada. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil contra un rival que venía con el animo muy arriba después de su clasificación. Un rival que nos apretó bien en el medio campo que hicieron un buen bloqueo y no nos permitió continuidad".

Sobre la poca efectividad que mostró América este martes, Guimaraes indicó que "es ese típico partido donde las cosas no te salen, la pelota en los rebotes le queda al rival, donde vas a querer controlar y no lo haces bien, no fue el mejor partido estamos todos muy claros".

Tras la derrota ante los 'cardenales', el cuadro escarlata deberá darla la vuelta a la página y pensar en Alianza Petrolera, rival del próximo domingo.

"Ahora lo que nos queda es volver a rehacer el camino, esperando el domingo en Cali hacer un mejor partido y buscar la victoria para seguir en los puestos de arriba que es donde queremos estar", concluyó Alexandre.