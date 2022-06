América de Cali enfrenta esta noche a los Rayados de Monterrey en juego amistoso

América hará su estreno de pretemporada este sábado en México, cuando enfrente en juego amistoso a los Rayados de Monterrey.



Será la primera prueba del técnico Alexandre Guimaraes y sus jugadores para preparar el equipo de cara al segundo semestre de la Liga colombiana, tras el estruendoso fracaso en el primer torneo.



Con un plantel de 19 jugadores, los ‘Diablos’ llegaron el jueves a Monterrey antes de la medianoche. Después del juego de hoy, se desplazarán hasta Estados Unidos, donde participarán en el certamen Daytona Fest y harán su segundo amistoso, contra Millonarios.



El partido de este sábado contra Rayados de Monterrey será a las 7:00 de la noche, hora colombiana, y el juego servirá también para presentar y despedir a Nicolás Sánchez, defensa histórico del club mexicano, quien se retiró y dirigirá a Raya2 Expansión.



Vale recordar que en Rayados de Monterrey juega el extremo Duván Vergara, quien fuera campeón con América bajo la dirección de Guimaraes, en el 2019.



El partido, además, será el último de la pretemporada de Rayados, previo al comienzo del torneo Apertura 2022 de la Liga Mexicana.



América podría tener hoy en el arco a Diego Novoa; en la defensa, a Daniel Quiñones, John García, Marlon Torres y Nicolás Giraldo; en el mediocampo, a Dídier Pino, Juan Camilo Portilla, Juan David Pérez y Daniel Hernández, y adelante, a Adrián Ramos y Déinner Quiñones.



Los otros ocho viajeros con el América son el portero Luis Quintero, los defensas Brayan Vera, Elvis Mosquera y Esnéyder Mena; los volantes David Lemos y Carlos Sierra, y los atacantes Daniel Mosquera y David Contreras.



Guimaraes tendrá el reto de poner a tono, y pronto, un equipo que no pudo tener contrataciones para el segundo semestre por una sanción de la Federación Colombiana de Fútbol en el caso de Rafael Carrascal, y que en el primer torneo tuvo una mala actuación, tras no clasificar a los cuadrangulares semifinales, con el técnico Juan Carlos Osorio en el banco la mayor parte de la competencia.



El segundo amistoso de América, contra Millonarios, será el 2 de julio. El rival inicial en el Daytona Fest era Deportivo Cali, pero muchos de los jugadores azucareros no tenían listo el visado y por eso no fue posible que viajara el plantel.



América tuvo ayer su entrenamiento de cara al juego de hoy contra rayados y espera tener un buen debut de pretemporada.

El arquero Joel Graterol no pudo viajar con los rojos por no tener la visa estadunidense, necesaria para el compromiso contra Millonarios.



El próximo 10 de julio será el comienzo de la Liga colombiana, donde Guimaraes y sus jugadores buscarán tener el protagonismo que no tuvieron en el primer semestre.



Los ‘Diablos’ esperan no sufrir con las lesiones de sus jugadores, una de las situaciones que los afectó el semestre pasado.



Asimismo, aspira que el regreso de Juan David Pérez y Daniel Quiñones fortalezcan el plantel.