América de Cali empata con La Equidad en El Campín y sigue por fuera del grupo de los ocho

América dejó escapar la posibilidad de sumar tres puntos anoche en El Campín al igualar 0-0 ante un Equidad que lució inferior al cuadro rojo.



Los escarlatas tuvieron un primer tiempo de corto vuelo, pero un segundo periodo con mejor actitud y disposición, eso sí, pecando a la hora de la punta final.



El resultado mantiene al América por fuera del grupo de los ocho, con 7 puntos en cinco partidos, lo que le obliga a buscar la victoria en los siguientes partidos para no perderles la huella a los de arriba.



El primer tiempo fue de escasas opciones porque lucieron más fuertes las zonas defensivas que las delanteras de ambos equipos.



América intentó siempre buscar a Adrián Ramos y a Gianfranco Peña, pero el primero fue bien controlado por los zagueros locales, en tanto que el segundo lución perdido e incómodo.



Equidad por su parte generó una posibilidad con un fuerte remate de tiro libre de Pablo Sabbag que controló Joel Graterol. De resto los intentos de los aseguradores murieron siempre en tres cuartos de cancha por la seguridad de los centrales escarlatas.



En el segundo tiempo los dirigidos por Alexandre Guimaraes tuvieron varias opciones para romper el 0-0. A los 50 minutos Adrián Ramos desaprovechó un preciso pase de Déiner Quiñones y mandó el balón por arriba del horizontal, y un minuto después el mismo atacante caucano de zurda por poco sorprende al arquero Washington Ortega.



A los 59 le anularon un gol a Adrián Ramos por fuera de lugar, y en el minuto 63 de nuevo se arrimó con peligro América con un centro de Esneyder Mena que Gianfranco Peña no logró rematar en el área chica.



La otra opción clara de los rojos fue a los 68 con un remate de Carlos Sierra que llevaba camino de gol, pero dio en un defensor de Equidad y se fue al tiro de esquina.



En los minutos finales el que se acercó también fue Juan David Pérez, pero no tuvo puntería a la hora de rematar.



El 0-0 se mantuvo en El Campín, resultado que deja al América en la casilla 13 con 7 puntos.