América de Cali: El 'Diablo' ha despertado, tras la victoria contra Junior en el Pascual

Hasta el minuto 39, el partido era una auténtica oda al bostezo. América y Atlético Junior jugaban cautelosamente, casi sin asumir riesgos y con la pelota enredada en la zona medular. Hasta que llegó ese zapatazo de Carlos Sierra, de aquellos que sabe sacar de media distancia, y el público despertó. Y el ‘Diablo’ también...



Previamente había un marco espectacular, que prometía un buen partido. El sol iluminaba el Pascual Guerrero como en los viejos tiempos, cuando todos los partidos, como el de ayer por la octava fecha de la Liga, se jugaban a las 3:30 de la tarde. Familias enteras, vestidas de rojo, comenzaban a llenar las gradas y los hinchas americanos le rendían un tributo al técnico Juan Cruz, a pesar de estar en el bando contrario, como gesto de agradecimiento por la estrella que puso en el escudo de los ‘Diablos’ en el 2020. Aquello fue en plena pandemia, con los estadios vacíos, y ayer el Pascual tenía cerca de 20 mil almas rojas, luego de pagar un castigo de dos fechas por mal comportamiento.



Yesus Cabrera, alineado por Cruz en el Junior, se ‘escapaba’ antes de comenzar el juego para ir al banco americano a saludar a sus excompañeros. Luego se perdió en la cancha.



Y perdidos estuvieron casi todos hasta ese minuto 39. Adrián Ramos falló al intentar un remate, y el balón fue a dar adonde estaba Sierra, que lo controló con clase y desprendió un riflazo inalcanzable para Sebastián Viera. Golazo. 1-0 y alegría en las tribunas. Y seguramente alegría desbordante en la casa de Sierra, porque el jugador celebró con el balón dentro de la camiseta y las manos apuntando al cielo, anunciando que un bebé viene en camino.



Pero la felicidad fue efímera, porque en el minuto 42, Luis ‘Cariaco’ González se hizo ver. Cerca de la media luna sacó un disparo que dejó quieto a Joel Graterol, y mudo al escenario sanfernandino.



América sintió ese gol como una inesperada herida, pero no tanto como para no reaccionar inmediatamente, como efectivamente lo hizo. Un contragolpe por la derecha terminó con dos golpes letales. El primero, el centro de Esnéyder Mena, preciso al centro del área. Y el segundo, el toque de Gianfranco Peña para engañar a Viera y marcar el segundo gol de los rojos. El ‘Diablo’ había despertado, porque, seguro, el gol de los ‘Tiburones’ vino por un pestañeo. Era el minuto 45 + 2, y con ese resultado se fueron a las duchas.



En los 45 restantes, Guimaraes fue prudente y movió el banco cuidadosamente. Sentó a Adrián Ramos, que no estuvo fino en la etapa inicial, y mandó al terreno a Juan David Pérez, quien, si anotara todas las opciones de gol que genera, estaría en Europa. Fue clave por el costado izquierdo. Creó peligro. Y tuvo una clara para ampliar la cuenta, per Viera le ganó el duelo. Y también se atragantó de gol Mena, que elevó la pelota con el arco a su merced.



Junior no se quedó quieto. Pero abundaba más el pelotazo en sus intenciones que el juego construido. Y América supo controlar el ritmo del partido, hasta que el árbitro Wílmar Roldán pitó el final. Triunfo importante de los rojos, sobre uno de los favoritos al título. El ‘Diablo’ ha despertado...