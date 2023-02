América de Cali defiende este sábado su liderato de Liga en el duelo ante Envigado

Desde la parte alta de la tabla. Así mira América de Cali a sus rivales en esta sexta jornada de la Liga colombiana, donde enfrentará esta noche (8:20 p.m.) al Envigado en la cancha del estadio Pascual Guerrero.



El conjunto escarlata estuvo durante la semana como líder en la clasificación con 10 puntos, situación a la que aspira mantener con una victoria hoy frente a su público.

Portilla no se va

Estos días se estuvo mencionando la posibilidad que el mediocampista Juan Camilo Portilla dejara el América de Cali en breve.



Al parecer, el Vasco Da Gama de Brasil estaba interesado en adquirir los servicios del futbolista caleño.



Sin embargo, el mismo Tulio Gómez manifestó a través de sus redes sociales que no existe ninguna posibilidad de que Juan Camilo Portilla deje el club en este primer semestre.



“En el momento no estamos interesados en vender a Portilla, ni él quiere irse. Esta nómina no la queremos desarmar, queremos ser campeones”, fue lo que escribió el máximo accionista de América de Cali en su cuenta de Twitter.

Luis Paz recibió el alta médica

Alexandre Guimaraes confirmó en la conferencia de prensa previa al juego frente al Envigado que ya se encuentra disponible el mediocampista Luis Paz y podría ser novedad en la nómina de concentrados.



Además, entregó novedades acerca de la situación médica de los jugadores Jhon García y Andrés Sarmiento.



“Jhon no ha entrenado, ha hecho recuperación nada más y no estará para este juego. A Sarmiento no queremos arriesgarlo, ha entrenado ya, pero después de este partido vamos a tener unos 15 días entonces no queremos tomar riesgos”.



A propósito de lo que espera del rival, el técnico escarlata resaltó: “El partido de este sábado es dificilísimo por qué Envigado es un equipo que no para nunca, es eléctrico y debemos hacer un buen partido para poder ganarle”.



Sobre si habrá cambios en su equipo para enfrentar al conjunto antioqueño, esto dijo Alexandre Guimaraes: “Ya ustedes me conocen y saben bien que no soy de hacer muchos cambios, más aún cuando no hay partidos entre semana y cuando las cosas van por buen camino”.



Por su parte, el Envigado presentará como novedades la primera convocatoria del extremo Felipe Espinal, que fue presentado esta semana como nuevo jugador del equipo luego de su paso por el Real Santander.



“Llevo un equipo para jugar al fútbol contra América de Cali para ser responsable con la tribuna, con los 25 o 30 mil aficionados que lleguen”, dijo Alberto Suárez en la antesala del juego de este sábado.



Este compromiso entre vallecaucanos y antioqueños será dirigido por el árbitro Jhon Ospina del Quindío.

Ficha

Estadio: Pascual Guerrero

Capacidad: 40 mil aficionados aprox.

Hora: 8:20 p.m.

Árbitro: Jhon Ospina - Quindío



Posibles alineaciones:



América: Diego Novoa, Daniel Quiñones, Kevin Andrade, Brayan Córdoba, Edwin Velasco, Franco Leys, Cristian Barrios, Juan Camilo Portilla, Iago Falque, Facundo Suárez y Carlos Darwin Quintero.

DT: Alexandre Guimaraes.



Envigado: Felipe Parra, Gendry Cuervo, Santiago Noreña, Jhon Banguera, Yéferson Rodallega, Felipe Jaramillo, Juan Manuel Zapata, Diego Moreno, Henry Mosquera, Luis Díaz y Diego Betancourth.

DT: Alberto Suárez.