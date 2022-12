América de Cali confirmó la salida de varios jugadores para la próxima temporada

América de Cali comenzó a depurar su nómina de cara a lo que será la conformación del plantel para la temporada 2023.



Los escarlatas cerraron el pasado miércoles una de sus peores campañas fubolísticas, donde solamente lograron clasificar a unos cuadrangulares. Además, quedaron por fuera de cualquier posibilidad de disputar torneo internacional el próximo año.



Teniendo en cuenta lo hecho en este 2022, la directiva de América confirmó la salida de varios de sus futbolistas, todos por terminación de contrato.



Según informó el club, los futbolistas Joel Graterol, Marlon Torres y Carlos Sierra, no renovaron su vínculo con los rojos y quedarán libres para el 2023.



Igualmente, los jugadores Elvis Mosquera, Daniel Hernández, Juan David Pérez, David Lemos y Alejandro Quintana, no serán tenidos más en cuenta por el cuerpo técnico encabezado por el profesor Alexandre Guimaraes.



Por el momento, América de Cali no confirma la llegada de futbolistas para reforzar la plantilla de cara a lo que será la temporada 2023, donde solo disputarán la Liga y Copa Colombia.



Aquí el comunicado oficial de América de Cali:

📄 Comunicado oficial | Finalización contrato de jugadores. pic.twitter.com/e6ulZQiThG — América de Cali (@AmericadeCali) December 1, 2022