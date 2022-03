América de Cali buscará enderezar el camino en Liga esta noche frente a Patriotas en Tunja

América de Cali afronta esta noche (8:05) una nueva oportunidad para regresar a la victoria en la Liga colombiana cuando visite a Patriotas en el estadio Independencia de Tunja.



La derrota del pasado sábado ante DIM en el Pascual y los nuevos cruces de indirectas volvieron a caldear el ambiente pesado en torno al elenco americano.



América suma 15 puntos en la tabla de posiciones y como ya se ha vuelto costumbre en la campaña de este año, urge de una victoria para acercarse a la zona de clasificación.



Otra de las preocupaciones al interior de cuadro escarlata es la cantidad de lesionados en lo que va de la temporada.



En el último cotejo se fueron con problemas musculares Jorge Segura y Carlos Sierra, quienes son duda para el duelo de esta noche.



“Tenemos 10 lesionados. Hay una falla en América, hay que corregir. Y los titulares no pueden estar en el banco. En el banco yo no puedo meter goles”, comentó el máximo accionista de los rojos, Tulio Gómez, en charla con Antena 2 Cali y acentuando la marcada diferencia que existe entre el dirigente y el estratega risaraldense Juan Carlos Osorio.



En once fechas que van transcurridas del rentado nacional, el elenco americano acumula cuatro triunfos, cuatro derrotas y tres empates.

De 33 unidades posibles, la escuadra dirigida por Osorio ha alcanzado solo 15, es decir que su rendimiento futbolístico es del 46 por ciento.



Por su parte, Patriotas es 17, con 9 unidades y viene motivado tras derrotar al Tolima en Ibagué.



El cuadro boyacense solo ha obtenido dos victorias este año y llega con urgencia de triunfar hoy.



Ficha técnica:

​

Estadio: Independencia de Tunja.

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).



Posibles formaciones:

Patriotas: Carlos Mosquera, Jorge Posada, Mateo Rodas, José Luis Moreno, Carlos de las Salas; Luis Pérez, José Andrade, José Gabriel Ramírez, Marcilio Silva; Cristian Barrios y Edward Bolaños.

DT: Arturo Boyacá.



América: Diego Novoa, Éber Moreno, Brayan Medina, Edson Acevedo, Brayan Vera; Juan Camilo Portilla, Dídier Pino, Déiner Quiñones, Esnéyder Mena, Jóider Micolta y Adrián Ramos.

DT: Juan Carlos Osorio.