América de Cali busca ante Águilas Doradas su primera victoria en la Liga colombiana

“Ya hay que ganar”, advirtió este martes el propio entrenador Alexandre Guimaraes, en la rueda de prensa previa al juego de esta noche en el estadio Pascual Guerrero, donde América recibirá a Águilas Rionegro por la sexta fecha de la Liga colombiana.



Será una buena oportunidad para que los ‘Diablos’ por fin consigan su primera victoria del torneo, luego de enlazar tres empates en tres juegos; tienen dos partidos aplazados.



Esos tres puntos tienen a los rojos en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y hay que empezar a sumar triunfos si quieren acercarse al grupo de los ocho que disputarán el título al final del semestre.



No es mejor la suerte del visitante hoy en el Pascual, porque en cuatro partidos ha conseguido 5 puntos y ocupa la casilla 15 de la tabla.



Para el duelo de esta noche, América podrá contar con Juan David Pérez y Nicolás Giraldo en la convocatoria, aunque no necesariamente en la nómina titular. Quien no está a punto es el español Iago Falque, que abandonó el departamento médico por un problema en una uña, pero requiere de acondicionamiento físico.



“Él ya entrena con el equipo, pero todavía le falta más fútbol con todos los jugadores”, dijo Guimaraes sobre el volante europeo.



Cabe recordar que el último partido que jugó Falque con el América fue el 12 de mayo en el encuentro de Copa Colombia ante Unión Magdalena en Santa Marta.



Con respecto a la preparación del equipo para enfrentar la Liga, el entrenador escarlata dijo: “Buscamos ser más agresivos en la recuperación del balón, ya que es en lo que más hemos fallado en los últimos compromisos”.



América viene de empatar 1-1 contra Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá, luego de haberse ido en ventaja con un buen gol de cabeza de Carlos Sierra.

Sin público

Aunque los ‘Diablos’ regresan al Pascual después de una larga ausencia por la realización de la Copa América Femenina, primero, y el Mundial Sub 20 de Atletismo, después, no podrá contar con público en las gradas, en cumplimiento de una sanción de la Dimayor por mal comportamiento de los hinchas.



América apeló la sanción, pero “el Comité Disciplinario decidió no acceder a dicha solicitud”, dijo la institución mediante un comunicado. Sin público, el equipo saldrá por su primera victoria en la Liga.