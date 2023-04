América de Cali alista el duelo ante Águilas Doradas con la idea de recuperar el liderato

América de Cali aprovechó la semana santa para reflexionar y ajustar algunos aspectos, aprovechando que no tuvo competencia por la fecha 12 de la Liga colombiana, debido al aplazamiento del compromiso ante el Boyacá Chicó, en Tunja, por solicitud del equipo local.



Por ello, los dirigidos por el técnico Alexandre Guimaraes tuvieron más de ocho días para corregir las cosas que no se hicieron de buena manera en el último partido frente a Jaguares como local, para no repetirlo este martes ante el complicado Rionegro Águilas.

Manejo de la ansiedad

Uno de los aspectos fue evidente en el juego ante Jaguares fue el desespero en algunos de los jugadores de América, en los últimos minutos del compromiso.



"Fue de esos partidos en que podías seguir jugando todo el día y la pelota no entraba", esa fue la reflexión del técnico Alexandre Guimaraes luego del empate sin goles.



Justamente, el tema de gol no pasó de agache pues América es uno de los equipos más goleadores del campeonato con 16 goles en 11 partidos disputados.



Además, solo en dos ocasiones el conjunto escarlata no marcó gol. La primera vez fue en la derrota frente a Santa Fe por la fecha 8 y en el último partido ante Jaguares.

Una baja por lesión

Esta semana larga que tuvo América de Cali también sirvió para recuperar a varios jugadores que venían con algunas molestias musculares, como fueron los casos de Carlos Darwin Quintero y Andrés Sarmiento.



Sin embargo, el departamento médico no está libre pues el defensor central Jhon García se encuentra allí por una lesión de ligamento colateral y de menisco interno en su rodilla derecha, que lo tiene al margen del grupo principal.

Maratón de partidos en abril

Seis partidos en cuatro semanas tendrá América de Cali por la Liga colombiana, comenzando mañana ante Rionegro Águilas por la fecha 13 del campeonato.



Los ‘diablos’ rojos visitarán al Atlético Nacional, el domingo 16 de abril a las 4:20 de la tarde.



Luego, el miércoles 19 América se pondrá al día en el campeonato cuando enfrente a Boyacá Chicó a las 8 de la noche en el estadio La Independencia.



El lunes 24 de abril los rojos reciben en el Pascual Guerrero al campeón Deportivo Pereira por la fecha 15 de la Liga, a las 8:10 de la noche.



Esa misma semana, el jueves 27, visitará la ciudad de Bogotá para enfrentar a Millonarios a las 8:00 p.m.



Esa maratón de partidos en abril la cerrará el domingo 30 cuando enfrente al Deportivo Cali por la fecha 17 en lo que será el segundo clásico vallecaucano del año, en la cancha del estadio Pascual Guerrero.



Es importante destacar que América de Cali no tendrá acción en la Copa Colombia sino hasta el segundo semestre de 2023, cuando ese torneo llegue a la fase de octavos de final.

Datos

Diego Novoa y Facundo Suárez han sido los únicos jugadores de América de Cali que han sido titulares en los once partidos que han disputado por Liga.



El conjunto escarlata regresa a la competencia con un invicto de cuatro partidos sin conocer la derrota. Dos victorias (Alianza Petrolera y Junior de Barranquilla) y dos empates (Deportivo Cali y Jaguares).



América de Cali es el segundo equipo en la Liga con la valla menos vencida pues solo le han marcado en ocho ocasiones.