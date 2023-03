Alexandre Guimaraes ya piensa en Santa Fe y quién reemplazará a Franco Leys

América de Cali está en los últimos días de su preparación para volver a la competencia oficial, tras los más de 15 días que tuvo de descanso y esperando retomar el camino del triunfo, visitando al Independiente Santa Fe a las 8:10 de la noche, en El Campín de Bogotá por la fecha 8.



Este viernes en atención a los medios de comunicación, el técnico Alexandre Guimaraes comentó cómo el equipo tomó el tiempo de descanso, donde recuperaron a varios jugadores:



“Nos ha servido para primero ir recuperando a algunos jugadores que todavía no estaban listos como en el caso de Andrés Sarmiento y John García. Los hemos ido incorporando ya que están totalmente recuperados. Luego nos ha servido para que el profe Martinho no solo dosificara las cargas sino haga un trabajo más individual con algunos jugadores, que necesitaban ese volumen de entrenamiento”.



“Ha servido también para introducir algunas variantes sobre el modelo madre del equipo y lo que ahora nos falta ya, es esperar o conseguir la sesiones que nos faltan para el partido contra Santa Fe; pero en términos generales lo que hemos sacado es que al grupo le ha caído bien esa pausa. Ya tenemos que ver en el partido que tanto eso pudo afectar el ritmo de juego”, aseguró el técnico americano.



Espera a un rival muy motivado, que venció en su fase de Copa Suramericana al Águilas Doradas en Medellín: “indudablemente que vendrán con el ánimo a tope, después de esa muy buena clasificación que consiguieron, siempre esos triunfos así en los últimos minutos trae una energía diferente para el grupo. Tendremos que ver, ya hemos hecho un análisis, algunas sesiones tácticas que hemos visto de ellos, tienen algunos jugadores que esperaremos hasta último momento si están listos para jugar o no, dentro los que salieron el otro día tocados”.



De momento, el único ausente confirmado es el mediocampista Franco Ezequiel Leys, quien debe pagar fecha de sanción por la roja directa contra Envigado. Sobre quién será su reemplazo Guimaraes aseguró que:



“El reemplazante de nosotros en esa zona que hemos estado ocupando, tenemos cuatro jugadores con Luis Paz, Juan Camilo Portilla, Franco y Felipe Mosquera. También tenemos a Pedro Bravo, que en los entrenamientos lo adaptamos a otra posición; por lo que dentro de esos tres que quedan, ya veremos cuál de ellos puede comenzar el partido”.



Sobre el esquema de juego a utilizar, dijo que “nosotros desde el torneo pasado las veces que jugamos en altura hemos hasta cerrado mejor los partidos, que los rivales que en aquel momento jugamos. En este torneo hemos jugado allá en Pasto en la altura y nos fue bastante bien; desde ese aspecto los jugadores están bien preparados para jugar con presión alta, intermedia o baja. El grupo está en la capacidad física de poder hacer eso”.



América inicia esta nueva fecha de la liga, líder de la tabla de posiciones con 13 puntos, en seis partidos jugados y con uno pendiente contra el Junior de Barranquilla.