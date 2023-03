Alexandre Guimaraes y su renovación con América: "Ellos saben cuál es el número de mi representante"

América de Cali prepara lo mejor disponible de su nómina para enfrentar este domingo a Jaguares de Córdoba, por la fecha 11 de la Liga colombiana.



En la antesala del juego, el entrenador Alexandre Guimaraes habló para los medios de comunicación y tocó como primer punto su renovación de contrato con el conjunto escarlata.

​

"Si se diera mi renovación yo estaría encantado. Ellos ya saben el número de mi representante y es un tema del club y él, yo seguiré haciendo mi trabajo con mi cuerpo técnico. Yo por experiencia ya sé cuál es el momento de América", comentó el técnico.



Además indicó que: "Vamos a cumplir un año, siempre hemos estado a gusto acá en Cali, hemos estado muy a gusto con los jugadores pero es esperar, en este momento no me desvela para nada el tema contractual. Seguiremos consiguiendo resultados".



Guimaraes hace cuentas desde ya para buscar la clasificación a los cuadrangulares: "Tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles pensando en la reclasificación y después no queremos ninguna sorpresa. De los 15 puntos que restan por disputar de local, la idea es hacer un poquito más del 50% y eso ya te pone adentro".



Una noticia no tan grata para la hinchada escarlata fue la confirmación de la lesión del defensor central John García. Sobre el tema, el estratega brasileño dijo: "Si John puede jugar, va a jugar. Pero estamos a jueves y aún falta tiempo. Aquí no vamos a pasar por encima de la salud del futbolista y las recomendaciones del doctor".



América jugará este domingo a las 4:00 p.m. frente a Jaguares de Córdoba, en la cancha del estadio Pascual Guerrero.