Alexandre Guimaraes: "Vamos por el camino que yo quiero en cuanto a evolución de juego"

América de Cali se trajo un punto de Bogotá luego de igualar a un gol frente al Independiente Santa Fe, en el cierre de la quinta fecha del fútbol colombiano.



Los 'escarlatas' no pudieron sostener el 1 a 0 a favor y terminó cediendo dos puntos, en su tercera salida en el campeonato.



Al final del juego, el técnico Alexandre Guimaraes entregó sus impresiones sobre el empate.



"Vamos mejorando muchísimo. Llevamos 3 partidos jugando afuera y el martes estaremos en casa y mejorando la productividad podremos sumar como queremos", dijo el estratega brasileño.



Sobre el desarrollo del juego indicó: "La evolución es evidente para hacer el juego que hoy quisimos hacer. Cerramos bien los espacios y el rival solo tuvo situaciones con balón parado".



Acerca de los goles en contra en los últimos dos partidos, dijo: "Infelizmente no llevamos más puntos porque no le hemos dado la atención a las jugadas de balón parado. Nuestro juego está basado en control y poder ser eficaces pero debemos poner atención enorme a las otras situaciones".



América suma tres puntos de nueve posibles, producto de tres empates ante Envigado, Cortuluá y Santa Fe.