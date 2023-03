Alexandre Guimaraes valoró el punto que consiguió el América visitando al Cali

América de Cali empató de visitante 1-1 contra el Deportivo Cali en el estadio del conjunto verdiblanco en Palmaseca por la fecha 10 del primer semestre de la Liga colombiana.



Compromiso en el cual los ‘Diablos Rojos’ no supieron aprovechar la ventaja del 0-1, pero a pesar del empate, siguen en la parte más alta de la tabla de posiciones con 20 puntos.



Al finalizar el partido el técnico Alexandre Guimaraes, valoró el balance del equipo por las pocas horas de descanso que tuvieron: “Conseguimos un resultado importante que nos mantiene arriba, tuvimos menos de 72 horas para planear este partido y bueno, nos vamos de acá con un trabajo bien hecho. Si hubiéramos tenido las 72 horas de recuperación, hubiéramos resuelto algunas situaciones de una forma mejor”.



Seguidamente lo hizo con la primera línea de defensores: “Lo hicimos bien con la línea de cuatro, ellos en los primeros quince minutos nos estaban complicando con sus balones en diagonal”.



Fue interrogado sobre la actualidad de los lesionados, a lo que respondió que: “Vamos a ver la evolución de Darwin y de Sarmiento durante la semana, hoy había que prevenir y nos salió bien la jugada”.



Resaltó el punto obtenido: “Era un objetivo acá sumar, y pudimos sumar, si antes no había podido sumar con todas mis visitas de mi cuerpo técnico era totalmente irrelevante, lo más importante fue sumar y lo hicimos. Cada partido es diferente y hoy acá lo principal era sumar, no dejamos que el rival pudiera imponerse, ahí estamos arriba y es lo que interesa”.