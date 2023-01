Alexandre Guimaraes sobre Hugo Rodallega: "No soy el César para hacer el pulgar para abajo"

Día agitado en el entorno de América de Cali desde el pasado jueves en la noche, cuando el experimentado delantero Hugo Rodallega confirmó en sus redes sociales que no logró firmar con el conjunto escarlata.



“El profesor Alexandre Guimaraes me bajó el dedo para llegar al América de Cali”, fue lo que escribió el atacante en su cuenta de Twitter.



Hoy en conferencia de prensa el estratega americano se refirió a lo publicado por Hugo Rodallega diciendo: "No soy el César para hacer el pulgar para abajo y decir aquí no; ojalá tuviera ese poder, pero no lo tengo".



Agregó que: "Nuestro primer pedido fue renovar a Adrián Ramos y se esperó el tiempo necesario para que se hiciera. Mientras eso pasaba, el club tenía que ir planificando las contrataciones e ir viendo jugadores locales para esa posición".



Cuando el profesor Guimaraes fue consultado acerca de las motivaciones por las cuales lo llevaron a no tener en cuenta a Hugo Rodallega, expresó: "Tenemos para una posición de delantero para prácticamente 3 jugadores, el equipo no tiene competencia internacional y quisimos reducir el plantel para tener un grupo muy bueno para trabajar con 22 jugadores de campo más 3 porteros".



Por otra parte, Alexandre Guimaraes habló sobre la pretemporada que adelanta su equipo, donde se le notó satisfecho al afirmar que: "Hemos hecho una buena pretemporada, llevamos 14 días y los jugadores nuevos se han integrado muy bien; tanto los extranjeros como los locales han ido entendiendo bien lo que queremos hacer en la parte táctica y física".



Finalmente, acerca del primer juego de la temporada 2023 ante el Deportes Tolima, en Ibagué, dijo: "Sabemos que es un rival durísimo. Intuíamos que por el campeonato sudamericano Sub-20 nos tocaría empezar de visitante. Tolima es un equipo que ha hecho varios cambios con respecto al semestre anterior".