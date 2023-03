Alexandre Guimaraes: "Primero pensamos en el juego ante Junior y luego en el clásico"

América de Cali tiene una semana agitada en el campeonato pues en cuatro días enfrenta al Junior de Barranquilla y el clásico ante el Deportivo Cali, por la Liga colombiana.



Sin embargo, el primer escollo para el rojo es el conjunto 'tiburón'. Compromiso válido por la fecha 7 que deberá cumplir este jueves a las 8:10 p.m. para ponerse al día en el campeonato.



"Nosotros solo tenemos que pensar primero en Junior y vamos a tomar las decisiones de mi parte en buscar el grupo idóneo para el partido. Afortunadamente, tenemos la nómina completa a disposición", dijo el estratega Alexandre Guimaraes.



América pasa por un buen momento en la Liga colombiana pues actualmente comparte el liderato con Boyacá Chicó, Atlético Nacional y Rionegro Águilas.



“Lo que le interesa a América y al hincha es ver que el equipo está arriba. Lo tenemos claro todos y hemos dicho que los rivales van intentando contrarrestar nuestra propuesta. Para mí, en todos los partidos, menos el de Santa Fe que nos ganó bien, hemos mostrado el animal competitivo. Eso a la hinchada le encanta”, dijo el entrenador escarlata.



Junior de Barranquilla no podrá contar con el mediocampista Juan Fernando Quintero, por su convocatoria a la Selección Colombia de Mayores en la gira asiática de juegos amistosos frente a Corea del Sur y Japón.



Caso contrario en el América de Cali, que cuenta con su plantel completo para encarar este juego en casa.



“Estoy contento porque vemos que los jugadores han ido aceptando la propuesta de juego y al integrar a los jugadores que pedimos. Eso da convencimiento de que lo que tenía en la cabeza era posible. Lo mejor de todo es ver que la hinchada se siente identificada por el grupo. Después de perder contra Santa Fe, llegaron más de 20.000 personas contra Alianza Petrolera. No podemos perder el animal competitivo que llevamos dentro. Ahora nos toca jugar contra dos entrenadores que admiro mucho y que les he seguido la carrera. Para eso vine a Colombia: para estar dentro de los mejores y jugar contra los mejores“, puntualizó el técnico Alexandre Guimaraes.