Alexandre Guimaraes: "Podíamos jugar todo el día y la pelota no iba a entrar"

América de Cali no logró sumar tres puntos en su casa y terminó cediendo un empate frente a Jaguares de Córdoba, por la fecha 11 de la Liga colombiana.



El conjunto escarlata desaprovechó una oportunidad clara para ponerse como líder en solitario del campeonato y llegó a 21 puntos.



Al final, el técnico Alexandre Guimaraes habló en conferencia de prensa y lamentó no haber conseguido la victoria: "Hoy nosotros acá hicimos absolutamente todo para ganar el partido. Los cambios y movimientos lo hicimos para mantener sano el equipo para lo que resta del torneo. Pudimos terminar el partido sin ningún lesionado".



El estratega brasileño agregó: "Fue de esos partidos en que podías seguir jugando todo el día y la pelota no entraba".



Sobre el cambio de Carlos Darwin Quintero, Alexandre Guimaraes argumentó que: "a la altura de este partido, sumó todos los minutos que jugó en la MLS en la temporada pasada. Tenemos que cuidarlo pensando en el futuro".



América de Cali volverá a jugar el 11 de abril frente a Rionegro Águilas, por la fecha 13 del campeonato. Cabe recordar que el compromiso ante Boyacá Chicó fue aplazado por solicitud de las autoridades de Tunja.