Alexandre Guimaraes: "No sé si podré llegar a la ciudad o estar en el campo de juego"

Este viernes el técnico Alexandre Guimaraes le envió un sentido mensaje a la hinchada de América de Cali, que sigue esperando con ansias su regreso a la ciudad para ponerse al frente del cuadro escarlata.



El entrenador brasileño, nacionalizado costarricense, no ha podido arribar a la capital del Valle del Cauca luego de que quedara atrapado en el aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Costa Rica, que tuvo que cerrar por el accidente aéreo de ayer jueves.



“Ya casi llegamos a Cali con mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien y por supuesto ya teniendo una retroalimentación de mis compañeros del cuerpo técnico que están allí desde ayer en su primer entrenamiento, donde han visto una entrega tremenda de los jugadores con el fin de obtener los puntos necesarios para poder ubicarnos en el octagonal final", expresó el técnico Guimaraes.



Sobre su regreso a la capital del Valle indicó: "Para esta segunda incursión en el América de Cali las sensaciones son las mejores porque volvemos a un lugar donde conocemos bien a los jugadores, hinchada, dirección deportiva, ciudad, entonces esto nos hace estar muy optimistas”.



Además, no confirmó si podrá estar desde la raya dirigiendo al América este domingo contra Nacional, debido a los problemas que ha padecido para salir de Costa Rica: "No sé si voy a poder estar en la ciudad o en el campo, pero por supuesto que todo lo que ha sido desde ayer la coordinación con Juliano Fontana para la planificación de este partido lo tienen muy claro lo que nosotros pretendemos".



Desde América indicaron que se espera la llegada del técnico Alexandre Guimaraes para mañana sábado 9 de abril, pero que llegará directamente a la ciudad de Medellín.



Finalmente, se está a la espera de que el entrenador brasileño quede habilitado para dirigir desde el banquillo escarlata en el clásico frente al Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot.