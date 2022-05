América de Cali cerrará su participación en el primer semestre del fútbol colombiano este domingo frente al Unión Magdalena en casa, por la fecha 20 del campeonato.



El equipo escarlata entrará en un periodo de receso después del compromiso frente al equipo samario para luego comenzar la pretemporada de cara al segundo semestre de este 2022.



A propósito de los trabajos que comenzarán el 1 de junio, el estratega Alexandre Guimaraes dijo: ""Hemos estado cuidando al máximo el plantel, para poder tenerlo sano para la pretemporada".



Sobre los inconvenientes que ha sufrido América en este remate del primer semestre, manifestó: "Por todas las circunstancias que se han dado, hemos tenido que utilizar jugadores en posiciones no naturales, eso ha repercutido, esperamos que eso cambie para el siguiente torneo".



Acerca de las cosas que espera para el segundo semestre, el DT brasileño expresó: "Nosotros vamos a poder armar el equipo como queremos sin tener que hacer improvisaciones, teniendo el cuenta todo eso, estoy convencido que el plantel completo puede hacer un semestre mucho mejor que el actual"



De la actual nómina de cara a la segunda parte de este 2022, manifestó: "Estamos convencidos de la nomina que tenemos, si no hubiese sido así no hubiésemos venido. Teniendo el grupo completo en la pretemporada para trabajar todas las falencias".



Por otra parte, Alexandre Guimaraes se refirió al respaldo que le brindó el máximo accionista de América, Tulio Gómez, en una entrevista el pasado jueves: "Los propietarios están conscientes porqué nos llamaron y tenemos claro lo que debemos hacer, estamos enfocados en ello".



"Las palabras de don Tulio Gómez reafirman la confianza que él tiene hacia este cuerpo técnico", sentenció el estratega brasileño.