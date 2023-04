Alexandre Guimaraes habló de lo que pasó en Medellín y el duelo contra Boyacá Chicó

América de Cali no pudo disputar el juego correspondiente contra Atlético Nacional, válido por la fecha 14 de la Liga colombiana, por los acontecimientos que ocurrieron dentro del estadio Atanasio Girardot, entre hinchas de la barra Los del Sur y agentes del Esmad de la policía, en el cual terminaron heridas varias personas.



El partido se aplazó y por el momento no se sabe cuándo se podrá jugar, y la Dimayor está en búsqueda de una fecha tentativa, por el poco espacio que hay de días entre juego y juego.



Ahora el conjunto escarlata se prepara para visitar al Boyacá Chicó en Tunja, por el juego aplazado de la fecha 12 del torneo. El técnico Alexandre Guimaraes, habló sobre la actualidad del grupo y el no poder disputar el compromiso contra el cuadro ‘paisa’:



“Las sensaciones son buenas, después de haber tenido la infelicidad de ayer, de no poder jugar el partido, que nos hubiera dado un poco más de ritmo. Sin embargo, tenemos el grupo bien y sano, con muchas ganas. El jugador lo que quiere siempre es competir”.



Referenció la actualidad del próximo rival: “Se nos presenta ahora la oportunidad de enfrentar a un equipo que ha estado haciendo las cosas muy bien, tiene una continuidad, en su cancha es muy fuerte, pero que nosotros, reconocemos que estamos empezando el cierre final de esta primera etapa y no podemos pestañear para nada”.



“Es un equipo ordenado, sabe muy bien a lo que juega. Va a ser un partido muy retador para nosotros”, complementó el técnico brasileño, naturalizado costarricense.



Tiene claro lo que debe hacer el equipo para conseguir un buen resultado: “Primero, controlar el balón. Segundo, controlar los esfuerzos y esperar algún momento de debilidad del rival”.



El juego entre Chicó y el América será este miércoles, a las 8:00 de la noche en el estadio La Independencia de Tunja.