Alejandro Quintana tenía la fórmula: América 1-0 Deportivo Cali

¿Para qué ingresó Alejandro Quintana? Para hacer lo que durante 71 minutos buscó el América y el Deportivo Cali evitó: el gol.



El clásico en el Pascual lo jugaron los rojos, no los verdes. Porque la iniciativa la tuvo siempre el local, mientras que el visitante hizo un juego conservador, ‘michicato’ y hasta en contra de lo que les gusta a los hinchas azucareros, con una excesiva pérdida de tiempo hasta ese minuto 71, cuando llegó el gol del ‘Barbas’.



Quintana estaba en el banco e ingresó en el minuto 62 por Gianfranco Peña. Y en la segunda jugada que tuvo la mandó a guardar. Fue un centro de Juan David Pérez, que también entró en la parte complementaria.



El ‘Barbas’ se elevó y cabeceó con fuerza para derrotar a Humberto Acevedo, que hasta entonces lo único que hizo fue ‘quemar’ tiempo, con la anuencia del árbitro Edilson Ariza, que tardó en mostrarle la amarilla.

Desde la formación titular se supo a qué había ido el Cali al Pascual.



El técnico Máyer Candelo montó una línea de tres volantes de contención con Fabry Castro, Carlos Robles y Kevin Salazar. Este último se fue por expulsión tras falta desmedida contra Juan Camilo Portilla. Entonces, el partido se volvió una herradura.



El Cali se encerró más que antes desde el minuto 29, cuando llegó la expulsión, y al América se le hizo difícil generar los espacios en busca del gol. No hallaba la fórmula.



Y la solución estaba en el banco. El técnico Alexandre Guimaraes no tuvo otra intención con Quintana que buscar el cabezazo, aprovechando la estatura de argentino. Y así llegó el gol que destrabó el partido.



Fue América superior y por eso se quedó con el clásico 297 de la Liga entre rojos y verdes. ‘La Guimareta’ sigue en ascenso, conservando un invicto de nueve fechas y saltando a grandes pasos en la tabla. Los ‘Diablos’ son terceros y deben un partido aplazado. El equipo, fecha tras fecha, muestra más solidez defensiva, potencia en la marca y gana con lo justo.



El Cali, por su parte, dio muestras, una vez más, de que le falta mucho como equipo, en todas sus líneas. Es liviano, sin alternativas, y lo que hizo este domingo en el Pascual fue en contra de lo que siempre lo ha identificado. América quiso jugar, el Cali de Máyer Candelo no.



Pero El ‘Barbas’ desbarató ese libreto tan improductivo con que llegaron los ‘Azucareros’ al sanfernandino. El fondo de la tabla sigue siendo su hábitat y pocas luces se asoman en su oscuro panorama.