Al América de Cali se le escapó la victoria ante Nacional en el clásico de la Liga Femenina

América, que vencía con autoridad 1-0 a Nacional, dejó escapar este domingo la victoria y terminó empatando 1-1 en el Pascual Guerrero, en

un encuentro clave en sus aspiraciones a llegar a zona de clasificación.



Las jugadoras del rojo afrontaron con gran ímpetu este clásico, correspondiente a la octava jornada de la liga femenina.



Con el triunfo parcial, las ‘diablas’ estaban llegando al segundo lugar del Grupo B con 17 puntos, y estaban desplazando a Nacional de la zona de privilegio. No pudieron mantener la ventaja en el marcador y terminaron sumando una unidad. Con el empate quedaron en la tercera posición con 14 puntos.



Aunque todavía están aspirando a llegar a la clasificación, a la dirigidas por Andrés Usme se les redujo el margen de error para las dos últimas fechas, donde tendrán la obligación de ganar.



Un duelo muy entretenido se vio en el Pascual Guerrero con varias opciones de gol, aunque el juego tuvo varias fricciones y se vio detenido por lesiones de las protagonistas.



El equipo americano se puso arriba en el marcador con un tanto de penalti anotado por Catalina Usme, a los 31 minutos.



La defensora de Nacional Kelly Quiceno intentó despejar un potente tiro libre de Usme, la pelota le pegó en la meno y la juez Vanessa Ceballos decretó penal. La ‘10’ del América no perdonó, cobró con gran categoría para festejar con sus compañeras y con la hinchada.



Las locales no lograron estirar la ventaja en el marcador y Nacional no renunció a sus intenciones de buscar el empate.



En la recta final del encuentro (79'), un error de la portera Katherine Tapia, soltando un balón que caía al área desde el tiro de esquina, fue aprovechado por Alejandra Peraza, cazando el esférico para darle el empate a Nacional 1-1.



Tapia, que le dio aire a su equipo en los primeros minuto atajando un mano a mano, terminó quedando en deuda por su error, que al final privó a las escarlatas de un triunfo vital.



En la próximo fin de semana, por la novena fecha, el América buscará un triunfo ante el Bucaramanga como visitante.

Datos

Con los resultados de este domingo, Deportivo Cali lidera el Grupo B con 18 puntos.



Nacional es segundo con 18, tercero América con 14, seguido del Medellín que tiene 10 y juega este lunes con Bucaramanga.



En la próxima fecha Deportivo Cali recibirá a Nacional y América visitará a Bucaramanga.



Para la siguiente fase clasifican los dos primeros.