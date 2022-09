A recuperar la senda ganadora: un necesitado América de Cali recibe a Patriotas en el Pascual

Luego de encadenar dos derrotas, América deberá regresar al triunfo este domingo en la noche, cuando reciba a Patriotas en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 12 de la Liga colombiana.



El jueves pasado, los ‘Diablos’ perdieron una gran oportunidad de seguir ascendiendo en la tabla de posiciones, tras caer 0-1 contra el Deportivo Pereira (juego que estaba aplazado), que con gol de Carlos Ramírez, de penal, se llevó un gran botín para su casa.



En ese juego, América no solo perdió los 3 puntos, sino también al defensa Marlon Torres, quien tiene una fractura en el antebrazo.



Pese a la derrota, el conjunto del técnico Alexandre Guimaraes se encuentra dentro de los ocho equipos (octava casilla) parcialmente clasificados para las instancias finales.



Para el juego de este domingo, Guimaraes quizás releve a Torres con Kevin Andrade en la zaga, como lo hizo en el juego contra Pereira.



En el mediocampo volvería a apostar por Juan Camilo Portilla y Carlos Sierra, mientras que en la ofensiva se la jugaría con Adrián Ramos.



El equipo americano no tuvo un buen comportamiento individual en el juego pasado, como tampoco de manera colectiva, aunque Guimaraes dijo, en rueda de prensa, que el América tuvo el control y generó varias opciones de gol.



Este domingo los ‘Diablos’ deben enderezar su rumbo, porque no quedan muchas fechas por la clasificación.

Ficha técnica

Estadio: Pascual Guerrero

Árbitro: Wílmar Roldán

Hora: 7:40 p.m.

Probables formaciones



América: Joel Graterol, Daniel Quiñones, Kevin Andrade, John García, Nicolás Giraldo, Juan Camilo Portilla, Carlos Sierra, Esnéyder Mena, Juan David Pérez, Gianfranco Peña y Adrián Ramos.

DT: Alexandre Guimaraes



Patriotas: Luis Hurtado, Jorge Posada, Mateo Rodas, Luis Payares, Federico Arbeláez, Luis Pérez, Quentin Danloux, Cristian Barrios, José Ramírez, Carlos de las Salas, Darwin López.

DT: ‘Cheché’ Hernández

El resto de la fecha

También por la fecha 12 de la Liga colombiana, Deportivo Pasto y Atlético Junior se enfrentarán en la capital nariñense este domingo a partir de las 3:30 de la tarde.



Uno de los juegos más atractivos será el que sostengan Atlético Nacional y Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a las 5:35.



El lunes, Deportivo Pereira será local ante Rionegro Águilas Doradas, desde las 8:00 p.m.



El sábado, Envigado venció 3-2 a Cortuluá, Deportes Tolima derrotó 1-0 a Once Caldas, y por el mismo marcador Unión Magdalena superó a Jaguares de Córdoba.