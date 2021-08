América de Cali: A Juan Carlos Osorio no le funcionó el libreto en el juego ante DIM

América, con una floja actuación, sumó su segunda derrota en la liga frente al Medellín, que lo superó 2-0 el sábado en el Atanasio Girardot.



El equipo dirigido por Juan Carlos Osorio tuvo una presentación muy irregular. En los primeros minutos se mostró un buen comportamiento en el terreno de juego incomodando al rival, pero con el correr de los minutos se perdió el orden. Además hubo demasiados errores en la entrega de la pelota.



El entrenador de los escarlatas se hizo responsable, una vez más, luego de la derrota; fue autocrítico con el manejo que le dio al equipo y resaltó el trabajo del conjunto antioqueño.



“Me equivoqué en todo, en la selección del grupo, en la elección de la estructura táctica que íbamos a utilizar. Reconozco que fue mi error y el rival fue enormemente superior”, admitió Osorio.



El estratega risaraldense, fiel a su idea de rotación en las nóminas, volvió a presentar variantes en la alineación con relación a los partidos anteriores. Esta vez se decidió por una línea de tres en defensa y esta no le terminó dando el resultado que esperaba.





“Históricamente aquí se cree que cuando se juega con tres centrales es para defenderse, pero en nuestra ideología y metodología de trabajo es totalmente diferente. Se juega de esta manera para poder lanzar los laterales-volantes al ataque”, argumentó el entrenador.

Jugadores bajaron su nivel

Si bien el planteamiento no le favoreció a Osorio, el nivel que mostraron varios jugadores en el campo no ayudó a que el equipo rojo fuera competitivo.



La mala entrega del balón fue una constante y estas equivocaciones le salieron tan caras al América, que el primer tanto del local se originó por una devolución de Cristian Arrieta.



En el onceno escarlata se esperaba más de los hombres como Déinner Quiñones y Jeison Lucumí, que no han logrado mantener el rendimiento de otros partidos. Y Adrián Ramos no se notó en el campo, no lo abastecieron y se fue de la cancha sin opciones de gol.



Ni las tres variantes que hizo el DT en el inicio del segundo tiempo le solucionaron la escasez de fútbol.



Osorio tendrá esta semana para corregir antes de la próxima salida de los rojos, el próximo viernes (7:30 p.m.) frente a Patriotas en el Pascual.