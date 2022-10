América de Cali: A ganar y esperar para seguir soñando con la clasificación a los cuadrangulares

América tiene claro que debe vencer este sábado al Pasto por la fecha 19, y esperar a que se den otros resultados para mirar su proyección de cara a la clasificación a la siguiente ronda de la Liga.



Lo que sí es un hecho es que aunque gane esta tarde (4:05) en el Pascual, quedará en lista de espera, debiendo resolver su situación en la última fecha.



América tiene 27 puntos y está a solo dos de varios equipos que están en la parte alta de la tabla, por lo que se dará una dramática definición para conocer los ocho clasificados.



“Con 30 puntos nadie clasifica, por lo menos me reafirmo que con ese puntaje, entrar será muy complicado. Eso nos obliga a quitar de la cabeza el hecho de que podemos amarrar una clasificación esta tarde”, dijo el técnico escarlata, Alexandre Guimaraes, previo al duelo ante el Deportivo Pasto.



El timonel de los escarlatas tiene claro lo que su equipo debe hacer en estas dos fechas que quedan.



“Tenemos que ganarle a Pasto para después ver cuántos puntos vamos a necesitar en Santa Marta para poder clasificar”, aseguró.

Para el duelo de hoy ante un equipo que sorpresivamente está de líder, los rojos contarán con todos sus jugadores.



Adrián Ramos, Esneyder Mena, Juan Camilo Portilla, Joel Graterol, Kevin Andrade y Carlos Sierra, entre otros, quienes han mantenido la regularidad en la Liga, serán de la partida frente al onceno nariñense.



No se descarta que el técnico Alexandre Guimaraes le de la oportunidad desde el primer minuto al español Iago Falque, de buen regreso en la fecha anterior frente a Alianza Petrolera.



Los rojos esperan hacer la tarea en el Pascual Guerrero, en un partido que tendrá una buena asistencia, y después esperarán para ver sus opciones de clasificar a los ocho.





La importancia de la clasificación

América necesita clasificar, primero para pelear puestos a torneos internacionales del próximo año, y segundo, para evitar irse en blanco esta temporada, ya que en el primer semestre tampoco avanzó a la siguiente fase.



Una eventual clasificación le dará oxígeno económico al equipo por el tema taquillas, lo que ayudará también a la hora de reforzar a los rojos para el 2023.



“Si no clasificamos, sería un descalabro económico muy grande”, advirtió hace poco Tulio Gómez, máximo accionista del equipo.

La jornada

​

La fecha 19 comenzó anoche con los partidos Equidad-Magdalena y Águilas-Envigado.



Además de Santa Fe-Cali y América-Pasto, hoy se jugarán otros encuentros: Tolima-Millonarios y Medellín-Jaguares.



Mañana, cuatro partidos: Patriotas-Bucaramanga, Pereira-Nacional, Junior-Cortuluá y Once Caldas-Alianza Petrolera.