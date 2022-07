'Por acá', el nuevo jugador que mueve el mercado de giros, pagos y recargas

Acciona SAS, es una compañía liderada por Mario Hernán Forero, con más de 35 años de buena trayectoria y experiencia en el sector financiero, lo que le ha valido prestigio en la prestación del servicio de Factoring y Banca de Inversión.



Mario Hernán, junto con sus sucesores, creen en la innovación para satisfacer las necesidades más sentidas de la población colombiana y apuestan a nuevos modelos de negocio, abriéndose paso en el mercado de Multiservicios Transaccionales.



Por eso desarrolló su propia plataforma tecnológica, empezando con un grupo de 5 personas, principalmente ingenieros desarrolladores y de otras áreas como mercadeo, finanzas y jurídico, para llegar a más de 40 personas hoy en día.



‘Por acá’ es la marca registrada de la nueva unidad de negocio de Acciona SAS y cuenta con la habilitación que le otorgó este año el Ministerio de la Tecnología de las Comunicaciones, Mintic, con base en su respaldo y solidez, convirtiéndolos en el sexto operador postal del país, después de 12 años de no haber nuevas habilitaciones.



‘Por acá’ está orientada a la prestación de servicios transaccionales, a través de una red de puntos de atención con cobertura nacional, apoyados en una plataforma tecnológica robusta, segura y confiable, accesible a millones de personas para solucionar sus necesidades de giros, pagos y recargas.

12 años pasaron sin renovaciones postales hasta que se le otorgó una a ‘por acá’.

La aplicación de ‘Por Acá’ se podrá descargar en celulares, tablets y computadores Foto: El País

¿En qué se fundamentan para considerar que este negocio será exitoso?

Hay un mercado no bancarizado con la necesidad de ser atendido y que en Colombia está cercano al 28 % de la población, más aquellos que no están en la formalidad de sus negocios y que utilizan este tipo de canal como medio de obtención de los servicios. Además, hemos construido con nuestros aliados una gran red que nos permite estar más cerca a los consumidores, garantizando de esta manera una amplia cobertura a nivel nacional, pues cerca del 90% de los municipios apartados de Colombia aun no adoptan sistemas de pagos electrónicos. Finalmente, nuestra plataforma tecnológica permitirá ofrecer servicios de una manera fácil, rápida y segura para hacerlo todo ‘Por acá’.

"Acciona SAS está comprometida con la región, trabajando por la innovación, con ‘Por Acá’ como generador de progreso y desarrollo económico".

Mario Hernán Forero

¿Cuáles son los atributos de la plataforma tecnológica?

La facilidad de acceso a nuestra aplicación, ya que todo negocio, tienda o emprendimiento podrá bajar la aplicación sin costo alguno a cualquier dispositivo PC, tablet y móvil smartphone. ‘Por acá’ ofrece un ambiente muy amigable para el usuario, sus funciones 100% digitales. También por la seguridad en la trazabilidad de las operaciones, incorporando inteligencia artificial, a través del reconocimiento facial para la identificación de las personas que realizan las transacciones, así validamos la identidad de los clientes y damos cumplimiento a las normas y controles sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. Por último, la funcionalidad e integralidad que permiten en un mismo dispositivo y en una misma aplicación prestar todos los servicios con la rapidez y sencillez que se requiere frente a los actuales actores del mercado.

¿Cuáles son los servicios que presta ‘Por acá’?

Además de los giros nacionales, las recargas para celulares de los diferentes operadores de telefonía, recargas de entretenimiento, pines de apuestas deportivas y recarga de TV por cable entre otros. Corresponsalía bancaria para pagos de facturas y recargas de sus billeteras, así como el pago de facturas de todos los convenios con empresas públicas y privadas que se firman entre los principales bancos del país y los prestadores de dichos servicios. Igualmente Se podrá realizar compra se seguros (Soat, seguros de vida, accidentes, exequiales, asistenciales etc) y la obtención de microcréditos para los pequeños empresarios del país.

¿Cómo impacta este nuevo servicio a la comunidad?

Al compartir este modelo de negocio con una gran cantidad de comercios de diversos sectores, estos pueden maximizar sus ingresos con los mismos metros cuadrados de espacio, sin tener que invertir en equipos o costos de franquicia, dándoles de manera gratuita e inmediata la posibilidad de prestar los servicios de giros, pagos y recargas a su comunidad, obteniendo con ello importantes ingresos adicionales. También esta el usuario final que se beneficia al poder resolverle sus necesidades con una propuesta de valor que mejore su calidad de vida al poder obtener estos servicios con cercanía, seguridad y amplios horarios.

¿Qué reflexión compartiría con nuevos emprendedores del país?

El más importante es darse la oportunidad de estar abiertos al cambio y más aún cuando la tecnología nos invita al desarrollo de nuevos productos, como me sucedió con el ingreso a la empresa de mi hija Natalia, llegando con nuevas propuestas de innovación basadas en la tecnología, que es la respuesta económica al progreso de nuestro país. Estas ideas se construyen con el tiempo y con el esfuerzo que todo sueño requiere para volverlo realidad. A los nuevos emprendedores, los invito a que asuman los riesgos con foco en lo que quieren y no se distraigan con las dificultades que se presenten en el camino.