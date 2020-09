Los desafíos que vienen para el comercio en tiempos de pospandemia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Pese a que uno de los sectores más golpeados en seis meses de pandemia ha sido el comercio, es ahí donde están sembradas las expectativas de la reactivación de la economía regional y la recuperación del empleo en el Valle del Cauca en lo que resta del año.



Una labor que demandará de un esfuerzo y un compromiso enormes de los sectores económicos, del Gobierno Nacional y de la misma ciudadanía, sobre todo si leemos entre líneas las cifras del desempleo que para la capital del Valle del Cauca se sitúa a la fecha en el 28%.



Cifra que según el más reciente informe de Cali Cómo Vamos, podría ubicarse al cierre de este año, ante la reactivación paulatina de diversos sectores de la economía, en alrededor del 16,3%, muy por encima del 9,4 % registrado en 2019, según datos de la Universidad Javeriana de Cali y de Fedesarollo.



No obstante lo poco alentadoras que pueden resultar las cifras, el presidente de Fenalco Valle, Octavio Quintero, asegura que las expectativas siempre son buenas. “El comercio y los comerciantes por naturaleza somos muy optimistas y sabemos que el día de mañana será mejor que el de hoy”.



“Sé que hay muchos comerciantes y muchos empresarios en cuidados intensivos después de esta pandemia y de esta cuarentena de más de cinco meses, pero creemos que en este último trimestre del 2020 muchísimas empresas, así no salven el año, por lo menos sí podrán tener un respiro porque es la mejor temporada de ventas para el comercio”, señala Quintero.

Diversos sectores del comercio en Cali y el Valle coinciden en que desde el 1 de septiembre, fecha en la que se decretó el regreso a esta nueva normalidad en el país, se empezó a sentir la reactivación de la economía, del empleo y del consumo.

7,5 % podría retroceder la economía del Valle producto de la pandemia.

“Vemos la gente más contenta, más propensa al consumo y eso nos ayuda mucho. De manera que sí estamos muy optimistas en que la situación en este último trimestre va a ser muy distinta a lo que traíamos en los últimos meses; y esto no es gratuito, eso tiene que ser para lograr empleo, reactivar las ventas y generar dinamismos en la economía regional”, subrayó el Presidente de Fenalco Valle.

Compromiso de todos

​

Un factor fundamental en esta nueva normalidad que vivimos para reactivar el comercio y recuperar el empleo perdido durante la pandemia, es el compromiso de todos con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para evitar rebrotes que nos lleven a más restricciones.



Los 23 sectores del comercio y la industria que han reabierto sus puertas representan al rededor de un 80% de los negocios activos, pero traer el empleo a los niveles en los que estaba antes de la pandemia no va a ser fácil.



Solo en abril, un mes después de la llegada del virus, se destruyeron 395.333 empleos, lo que significó una reducción de un 34,78% en la generación de empleo de la ciudad, y la recuperación ha sido demasiado lenta.



En mayo creció en un 6.83%, en junio en 9.63% y en julio un 0.96%; de esta forma, el total de ocupados en Cali en el mes de julio de 2020 fue de 990,397 personas; es decir, 316.604 personas menos de las que estaban empleadas en el mes de julio del 2019.



También influyen de manera negativa en el comercio y el empleo las restricciones a la movilidad a través de medidas como el ‘pico y placa’, ‘pico y cédula’, toque de queda y ley seca, por lo que los comerciantes han sugerido que, en la medida de lo posible, ese tipo de restricciones sean la excepción y no la regla, porque golpean directamente el consumo.



Otro factor esencial para que el comercio retome la senda de la recuperación es la seguridad, según Octavio Quintero.



“Frente a ese tema de las manifestaciones callejeras, de daños y de vandalismos siempre hay mucho nerviosismo y la gente no sale; así que primero que todo hay que garantizar la seguridad, la libre movilidad y que el que quiera trabajar pueda hacerlo libremente”, asegura Quintero.

Igual de importante para una ciudad con amplia oferta cultural y hotelera como Cali, es poder reactivar cuanto antes estos sectores que generan más del 20% del empleo en la ciudad.



Las estadísticas del primer trimestre del 2020, revelan que sectores como el de alojamientos, servicios gastronómicos y las actividades artísticas, de recreación y de entretenimiento generaron el 21% del total del empleo en la ciudad con 257.000 puestos directos de trabajo.



Frente al panorama en el departamento, el director Económico y de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, Carlos Andrés Pérez, indicó recientemente que el Valle del Cauca debe acelerar la construcción de obras de infraestructura estratégicas en las ciudades para reactivar la economía en la región.



Igualmente, destacó el analista, “promover la producción de alimentos frescos y procesados y la fabricación de elementos de cuidado personal que pueden llegar a mercados internacionales”.



En el Valle 12.597 compañías han recibido del Gobierno Nacional $261.666 millones como apoyo al pago de la nómina para 316.608 trabajadores.

Auxiliar nómina

​

El Gobierno Nacional busca extender el auxilio económico para pago de nómina de las organizaciones afectadas por la crisis hasta diciembre de este año, iniciativa que en este momento analiza el Congreso.



Según un informe de la Superintendencia Financiera, al 31 de agosto se otorgaron préstamos a las organizaciones por $6,91 billones con aval del Estado. Es decir, que la Nación en un momento determinado respondería por la deuda.



Para compañías del sector comercio la banca ha hecho desembolsos por $2,0 billones en 88.425 operaciones y para las empresas de manufactura, $1,0 billones en 33.498 operaciones.



Con garantías del Estado en el Valle del Cauca se han desembolsado créditos a las organizaciones por $715.528 millones y adicionalmente, a través de las líneas habilitadas con redescuento, al 26 de agosto, iban 27.658 créditos por $1,18 billones.