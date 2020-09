Las estrategias de la Gobernación para que el Valle sea invencible ante la pandemia

Avanzamos en un año en el que los desafíos han sido permanentes. Apenas empezábamos nuestro mandato cuando el COVID-19 cambió la agenda de trabajo para garantizar un sistema de salud fortalecido y la asistencia humanitaria para los más vulnerables.



Sin embargo, frente a ese complejo panorama no hemos dejado de trabajar un solo día para apoyar al sector productivo y avanzar en la recuperación de la economía de nuestro Valle del Cauca.



No nos resignamos a ver cómo por cuenta de la pandemia se cerraron las actividades económicas, o a que los trabajos profesionales e independientes quedaran congelados, mucho menos a que se frenará el crecimiento económico de nuestro departamento.



Emprendimos un trabajo colectivo con los gremios, el sector privado, la academia, alcaldes y el Gobierno nacional, que fue más allá de resistir, nos reinventamos para salir adelante.



Logramos que sectores como la industria manufacturera, la construcción y el comercio retomaran sus labores gradualmente; un esfuerzo que no solo estuvo dirigido a la gran empresa. Pequeños negocios como peluquerías, los oficios domésticos, esas labores que generan ingresos a cientos de familias, también empezaron a reactivarse.



Esto nos ha permitido que 60.946 empresas retomen sus procesos y se recuperen 685.067 empleos en el departamento.



En nuestro Plan de Desarrollo 2020-2023 ‘Valle Invencible’ incluimos un capítulo especial de reactivación económica, con lo que esperamos sostener en el cuatrienio 151.000 empleos, con una inversión cercana a los 569.000 millones de pesos.



A nuestros campesinos les hemos dado prioridad para mejorar la producción y la comercialización de sus productos.



Con nuestras propias empresas, como la Industria de Licores y la Lotería, hicimos una apuesta para hacerle frente a la nueva realidad y hoy contamos con el alcohol San Martín y logramos negocios de alta factura como la venta de alcohol extraneutro para la Fábrica de Licores de Antioquia.



Hoy, nuestra Lotería se ha fortalecido en la virtualidad.

Creamos la campaña ‘Valle compra Valle’, con el objetivo de incentivar a toda ciudadanía y a los emprendedores y compañías de la región a comprar entre sí.



De esta manera, impulsamos el sentido de pertenencia en la búsqueda de reactivar el empleo y fortalecer el tejido empresarial y social.



Son muchas las estrategias que hemos ejecutado para apoyar la reactivación de la región en materia de empleo con el fortalecimiento del desarrollo empresarial, capacitación en innovación, transformación digital y oportunidad de créditos, para recuperar esas ideas de negocios que se han afectado con los embates de la pandemia.



Con la Convocatoria ‘Sistemas de Innovación’, con recursos del Sistema General de Regalías, se financiaron los proyectos innovadores de 35 empresas, para mejorar sus capacidades.



Y en esta línea de innovación les apostamos a las ideas de negocio de los más jóvenes en la primera convocatoria ‘Valle INN Joven’, con una bolsa de $1.000 millones. De 1.322 emprendedores postulados, recibieron apoyo las 25 ideas más destacadas.



Realizamos ‘Epicentro Clúster’, que reunió a 600 representantes del sector de la belleza y los alimentos de cinco países, que lograron ventas por $16.100 millones. Nuestro apoyo ha sido permanente para las empresas con capacitaciones virtuales en temas de marca, aumento de ventas en tiempos de crisis, desempeño laboral, oportunidades de negocio, con un alcance de 15.000 emprendedores.



Con un gran esfuerzo de la Gobernación del Valle del Cauca hicimos realidad la línea de crédito ‘Valle Responde’, en alianza con Bancoldex, para apoyar a emprendedores y Mipymes.



Son $65.100 millones para impactar a más de 1.400 unidades económicas, que generan 20.748 empleos directos e indirectos.



La creación del Fondo, una articulación entre la Gobernación del Valle y las alcaldías, es otra de nuestras apuestas por la reactivación. Ellos ponen recursos y nosotros ponemos hasta triple, para apoyar la recuperación de esos emprendimientos y empresas afectadas por la emergencia sanitaria. Así llegamos a 31 municipios con un fondo de $11.000 millones.



Y de la mano de Invest Pacific y Procolombia trabajamos para atraer inversión extranjera. En esta estrategia para que el mundo conozca las ventajas de invertir en el Valle hemos identificado 51 empresas que están en el exterior y que podrían instalarse en el departamento.