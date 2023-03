Porsche Colombia presenta al nuevo Gerente de Marca de Seat y Cupra

Seat y Cupra estrenan líder en Colombia. Se trata de José Manuel Estrada, quien se posiciona como Gerente de Marca.



Como administrador en logística y producción con grandes aptitudes comerciales, Estrada suma 11 años de experiencia en el mundo automotor, de los cuales más de 7 han sido vinculados a las marcas del grupo.



El profesional tiene el reto de fortalecer la presencia de las marcas en el país y continuar con un legado importante.



Tiene la misión de lograr un crecimiento de más del 100%, frente al año pasado, lo que representa una cifra de alrededor de 2.300 unidades vendidas para finales de 2023. Una meta ambiciosa, que incluirá lanzamientos de nuevos modelos, la apertura de al menos 4 de los icónicos Cupra Garages este año, así como de nuevos puntos estratégicos.



El cargo más reciente de Estrada fue como Gerente de Ventas para otra de las marcas del grupo. Estuvo además en el área de Repuestos, trabajando con stock y planeación de inventario y fue nombrado Gerente de Zona y Gerente de Producto.



“Sé que llego listo para este nuevo reto y estoy emocionado por recibir la responsabilidad de liderar Seat y Cupra. La primera, que siempre he admirado y sé que su potencial en Colombia es grande. La segunda representa el futuro de la industria automotriz a nivel mundial; me parece un reto apasionante. Es un honor trabajar en una compañía que no solo he podido llamar mi segundo hogar, sino que me ha impulsado a crecer y a seguirme retando. Viene ahora lo mejor”, afirmó.

