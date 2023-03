Las claves de un buen mantenimiento de una moto

Muchos de los accidentes viales que se presentan en las calles ocurren por falta de mantenimiento de los vehículos.



De hecho, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad, solo en 2021 se reportaron 7.270 muertes por esta causa, la cifra más alta de los últimos años.



Por eso, es sumamente importante que los usuarios conozcan la manera correcta de mantener las motocicletas en buen estado, lo cual les evitará de paso la difícil situación de quedar varados en carretera, así como afectaciones relacionadas con el rendimiento de estas dos ruedas.



“Desde Grupo UMA siempre le recomendamos a los motociclistas realizar revisiones diarias a sus motocicletas y cuando sea necesaria una reparación más profunda, que las lleven a los centros especializados de las marcas, donde disponen del historial del vehículo, lo que garantiza no solo un servicio de calidad, sino también la seguridad de nuestros clientes”, expresó Esteban Zuluaga, gerente de mercadeo de Grupo UMA.



Ante este panorama, el equipo técnico del Grupo UMA entrega aquí algunas recomendaciones al respecto, que le ahorrarán malos momentos y serán un alivio para su bolsillo:



Los centros técnicos revisarán su vehículo. Foto: Especial para El País

1. Lleve la motocicleta a talleres especializados de la marca, con el fin de mantener un rendimiento óptimo que permita que la calidad y seguridad de los trayectos no se vea afectada. La frecuencia de estas visitas las puede definir el tiempo de uso o los kilómetros recorridos.



2. Aprenda cómo funciona su motocicleta, así como a diferenciar los problemas técnicos más comunes que se pueden presentar para que los identifique a tiempo y evite contratiempos. Entre ellas figuran las fallas de tipo eléctrico que pueden generar inconvenientes de encendido, pérdidas de potencia o funcionamiento intermitente de un sistema, Y las mecánicas, que pueden manifestarse como emisiones de humo negro, blanco o gris en el escape, sonidos anormales y pérdida de eficiencia.



3. En el caso de las motos nuevas no supere las velocidades especificadas en el manual de usuario durante los primeros 2.000 Km. Asimismo, en las que ya tienen un tiempo en circulación la sugerencia es evitar aceleraciones repentinas, frenadas abruptas y usar de manera adecuada el clutch. Si sigue estos consejos, con el paso del tiempo alargará la vida útil del vehículo.



4. Revise el nivel de aceite. Luego de calentar la moto por 3 minutos y dejarla reposar 2, con la motocicleta en posición vertical sobre las ruedas y en una superficie plana puede chequear el nivel de aceite en la mirilla del motor.



5. En cuanto a frenos, no olvide revisar la tensión, si son de tambor, o el nivel del líquido, para los de disco.



6. Inspeccione la tensión de la cadena, de acuerdo con lo estipulado en el manual de usuario.



7. Permanezca atento al desgaste de las llantas para saber si es necesario reemplazarlas. Esto puede ponerlo en práctica cuando estén frías.

Todo motociclista debe llevar consigo un destornillador de estría, una llave para bujías y una llave para ajustar las ruedas.

