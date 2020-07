Hyundai Prophecy Concept, un viaje al futuro

Geovanny Gutierrez

Entre las numerosas marcas de vehículos que se quedaron con los ‘crespos hechos’ al no poder exhibir de manera presencial sus novedades en el legendario Salón de Ginebra cancelado por la pandemia del Covid-19, que azota a la humanidad, figura la firma Hyundai que tenía programado el lanzamiento de varios de sus nuevos modelos.



De esta manera y al igual que otras marcas con espacio reservado en la

muestra suiza, la casa coreana Hyundai se vio conminada a presentar sus últimas versiones de manera virtual.



Entre estas descuella el prototipo Hyundai Prophecy Concept EV presentado hoy a consideración de nuestros lectores.



Aspecto exterior

Como su nombre lo indica, el conceptual Hyundai Prophecy 100% eléctrico es una especie de ‘profecía’ destinada a mostrarle al mundo la filosofía de diseño de la marca asiática para el futuro cercano.



Vale mencionar que esta filosofía incluye el concepto ‘Sensuous Sportinnes’, ya visto en el también conceptual Hyundai 45 EV, presentado en el pasado Salón de Frankfurt, en donde fue una de las grandes novedades.



Este avanzado concepto se aprecia a lo largo y ancho de la imponente y

minimalista carrocería, dominada por aerodinámicos trazos que dejan como resultado unas esbeltas, dinámicas y filudas líneas externas.



De acuerdo con lo anterior, vemos una redondeada sección frontal de estilo un tanto retro, que de alguna manera recuerda el dibujo de la parte delantera del Tesla Model 3 y del nuevo Porsche 911.



Entre las novedades de diseño presentes en esta sección, se destacan las

enormes ‘fauces’, que inducen el aire destinado a refrigerar las baterías y el atractivo conjunto óptico protegido por un acrílico transparente.

Vale anotar que este material de última generación también fue utilizado para cubrir las luces posteriores, el sistema de monitoreo de cámaras

reemplazantes de los retrovisores exteriores y moldear el alerón trasero.



Ya en los costados encontramos una redondeada línea de cintura, que resalta sus contornos, gracias a la ausencia de los parales B (entre puertas) y C (detrás puerta trasera), espejos y manijas de puertas ocultas a la vista.



Cabe destacar que la sección lateral esculpida bajo el concepto ‘One Curve’ de Hyundai da prioridad y enfatiza la aerodinámica y fluidez de líneas.



De esta forma, los trazos de los costados fueron ‘tallados’ y pulidos

como si el Hyundai Prophecy Concept EV fuera una piedra de ónix, engalanada con deportivos rines de aleación con diseño de 6 aspas, que plasman la figura de una hélice de avión en movimiento.



Terminando el recorrido exterior encontramos una sección posterior

adornada con el transparente e inmenso alerón ubicado debajo del parabrisas, fusionado de forma visual con el curvilíneo y aerodinámico techo.



Otro sistema de obligada mención es el atractivo conjunto óptico

posterior de diseño vertical dotado con la misma tecnología de iluminación pixelada progresiva utilizada en las luces frontales, tablero

principal y puertas, entre otros elementos.



Diseño interior

El futurismo que se aprecia en la carrocería se traslada y valora de manera especial en la galáctica cabina del Hyundai Prophecy Concept EV.



Gracias a la generosa distancia entre ejes y avanzada plataforma, el prototipo Prophecy EV ofrece un gran espacio interior para los 4 ocupantes, quienes viajan a pleno confort, disfrutando de

todos los avances tecnológicos brindados por la conducción 100% autónoma y futurista electrónica.



Entre los muchos detalles a mencionar de la cabina destacamos la ausencia del volante y de cualquier botón, perilla o elemento distinto a los 2 joysticks destinados a gobernar la marcha del vehículo y sistemas complementarios.



Estos dos comandos ubicados en la consola central y la manija de puerta

izquierda son extraíbles e incorporan diferentes botones de acuerdo con el sistema que gobiernan.



De otra parte, destacamos la presencia del enorme ‘televisor’, que

ocupa prácticamente todo el ancho interior del Hyundai Prophecy Concept EV para permitir una perfecta visualización a los 4 ocupantes, quienes pueden disfrutar de todo el menú de amenidades ofrecido por el avanzado sistema multimedia.



Vale anotar que el tablero de instrumentos en forma de alas extendidas

vira y se oculta cuando el Hyundai Prophecy Concept EV marcha en modo ‘Relax’, gobernado por el sistema de conducción autónoma.



De esta manera, se amplía el campo visual para los pasajerosyel mismo

conductor, quien se puede dedicar al ocio, mientras el Hyundai Prophesy Ev es conducido con total seguridad y precisión por el complejo y mencionado sistema.



Por todo lo anterior y aunque las características del motor eléctrico y

otros datos técnicos no han sido revelados aún por la marca coreana, el

Hyundai Prophecy Concept EV nos otorga la grata oportunidad de darle un vistazo al futuro cercano y conocer el diseño y buena parte de la tecnología que veremos en los coches del próximo lustro.

Bienvenido sea el futuro.