C40 Recharge, pasión por los eléctricos

A primera vista es un derroche de creatividad, que se refleja en sus líneas modernas y deportivas, trazadas a pulso pensando en complacer a los gustos más exigentes.



Así es el C40 Recharge Pure Electric, lleno de finos detalles de diseño que lo hacen único, como la audacia de su techo negro brillante; sus spoiler traseros, sobre el techo y el baúl, que disminuyen la resistencia al aire otorgando mayor autonomía y los exclusivos rines de 20 pulgadas, con cinco radios y corte de diamante. Un conjunto al que se suman sus luces traseras Led que se cuelan por la puerta trasera en forma vertical, las cuales adornan su figura y permiten divisarlo fácilmente a lo lejos.



Pero aparte de impactar con su exterior, este crossover es también el primer paso que da la marca en su camino hacia la electrificación.









El C40 se puede cargar en un 80% en solo 40 minutos. Este año habrá 150 estaciones Volvo en Colombia. Foto: Especial para El País

De hecho, acaba de presentarse en Latinoamérica con la asistencia de unos 150 periodistas de Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Panamá, Guatemala y Uruguay, como el primer vehículo puramente eléctrico de la marca sueca nacido en la planta de Bélgica, con el que la compañía automotriz busca responder a las necesidades más apremiantes del presente y proyectarse hacia el futuro.



“El C40 llega para revolucionar. Añadirá aún más a nuestra gama eléctrica, que es cada vez más nuestro compromiso. Es otro hito para Volvo Cars aquí en Colombia, gracias a sus atributos innovadores y de respeto por el medio ambiente”, comentó Tarcisio Triviño, Managing Director para Importadores de Volvo Cars Latan Hub.



A tono con esta filosofía, el interior enseña un enfoque amigable con el medio ambiente, pues su tapicería, incluidos los asientos, el volante y la palanca de cambios, es la primera de la marca 100% libre de cuero. Pero los materiales en que está elaborada, provenientes de fuentes sostenibles, aportan su misma apariencia y calidad. Los asientos tienen un revestimiento en Microtech, mientras las superficies del suelo, las alfombras en acabado Cutting Ege Aluminium y la decoración Topography con mapas translúcidos que recuerdan el Parque Nacional Abisko, en Suecia, están hechas de botellas PET y plásticos reciclados.



Abordar el renovado C-40 es convivir con la amplitud de un SUV y la comodidad de un auto de lujo; todo un estímulo para los sentidos.

Para finales de este año, la marca sueca proyecta tener 150 puntos de carga para vehículos eléctricos en Colombia.



La cojinería de este SUV es la primera de la marca libre de cuero. Está elaborada con materiales sostenibles. Foto: Especial para El País

Asimismo, la luz emanada no solo de sus llamativas ventanas laterales, sino del amplio techo panorámico de cristal que va desde los asientos delanteros hasta los traseros, le pone un toque propio de la arquitectura escandinava al habitáculo, en la que la iluminación y lo natural juegan un papel protagónico, como sinónimos de confort.



La temperatura agradable también está garantizada por la cortina interna en el techo, provista de una tecnología que bloquea la radiación solar en un 80% y los rayos UV hasta en 99,5%.



El objetivo, como lo sentencia Robin Page, jefe de diseño de Volvo Cars, es “que la gente se sienta especial dentro del vehículo, por eso cada milímetro tiene una historia, resulta relevante y con propósito”.



En cuanto a almacenamiento, hay que decir que al no tener motor de combustión, el C40 Pure Electric ofrece un maletero adicional en la parte delantera de 31 litros, además del trasero de 413 litros, que también tiene apertura y cierre eléctrico con función manos libres. Y en cabina, sobran las soluciones para guardar todo tipo de artículos, en señal de practicidad.



Equipado con el moderno sistema multimedia Google Automotive Services, que integra las funciones más avanzadas de Google, el C40 no se queda atrás en materia de conectividad. Más bien va mucho más allá con un asistente que puede controlar la temperatura, establecer un destino, sugerir el restaurante más cercano, reproducir música y podcast y enviar mensajes, con solo un comando de voz, sin apartar las manos del volante. Además, está completamente integrado con los altavoces premium de Harman Kardon, con alta calidad de sonido.



“Nuestro objetivo es brindarles a los clientes la misma experiencia a la que están acostumbrados en sus teléfonos, pero con la función de manos libres mientras conducen”, destacó André Bassetto, director de Producto y Postventa.

En 2035 Volvo ya no venderá ningún vehículo de combustión. En 2025 el 50% de su portafolio será eléctrico y en 2030, la totalidad.

Los rines de 20” que combinan el platino y el negro, se destacan en su exterior. Foto: Especial para El País

"A medida que Volvo continúa el recorrido de electrificación, la seguridad sigue siendo el corazón de todo lo que hacemos. El C40 Recharge reafirma que no importa cómo cargues tu Volvo, siempre será seguro",





Anders Gustafsson

Presidente y CEO de Volvo Car USA

A la pregunta sobre el poder que mueve al 100% eléctrico de Volvo, solo hay una respuesta: dos potentes motores P8 AWD (All Wheel Drive), uno en cada eje, que juntos generan 408 HP y 660 Nm de torque.



Con una batería de alta tecnología de 78 kWh, el C40 Recharge ofrece una autonomía de 440 kms con una sola carga, la cual se puede alcanzar en un 80% en solo 40 minutos. Esto sin contar que es un vehículo muy ágil, que permite acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4,7 segundos.



Conducirlo es una experiencia sencilla, dada en parte por la ausencia de botón de arranque, con la que basta con ingresar, sentarse y activar la posición D para ponerlo en marcha. Y para apagarlo solo resta llevarlo a la P y salir del auto.



Al volante, el One Pedal Drive se convierte en el mejor aliado al hacer que la aceleración y el frenado se realicen con un solo pedal. Así, para avanzar se pisa y para detenerse se va relevando el pie y el coche se detiene según la fuerza aplicada. De esta forma, otorga más autonomía, porque la regeneración de energía se vuelve más eficiente.



No hay duda, el C40 Recharge Pure Electric es la forma más segura, personal y sostenible de recorrer el mundo, disfrutando del placer de guiar un Volvo.

Más razones para comprarlo

Este Volvo ofrece el más alto nivel de seguridad. No en vano se hizo merecedor del máximo premio, el Top Safety Pick Plus 2022 otorgado por el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), que ya ha recibido la marca en toda su línea de vehículos.



La razón, tal como lo explica Abdallah Madi, Jefe de Producto de Volvo Cars para la Región, es su completa dotación que describe así: