Van 294 sancionados por incumplir medidas en el Valle

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Por infringir la medida del toque de queda decretado por el Gobierno departamental en 40 municipios, han sido sancionadas 294 personas. Palmira, Buga, Tuluá y Zarzal, son los cuatro territorios con el mayor número de infractores.



De acuerdo con el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, hasta la fecha, en Palmira, se han impuesto 50 sanciones; en Buga, 46 personas han sido multados; en Tuluá, 59, y en Zarzal, 29 sanciones por incumplir la norma.



Es por ello que ayer se desarrolló un consejo de seguridad donde se evaluaron las medidas que se han tomado en la contención del covid, además de analizar la situación que se presenta en estas localidades y buscar estrategias para posibles incidentes durante las festividades del 24 y 31 de diciembre.

“Revisamos no solo el cumplimiento del decreto 1816 expedido por la Gobernadora, sino las experiencias de cada uno de estos municipios en lo que compete al orden público y la seguridad del Valle. Grandes retos se nos vienen para los últimos días del año, vamos a aumentar el pie de fuerza del Ejército y Policía con el fin de salvaguardar no solo la salud sino propender porque el índice de contagio de covid se reduzca drásticamente en el departamento”, señaló Murcia.



En este sentido, María Teresa Giraldo, alcaldesa de Zarzal, pidió ley seca para el próximo fin de semana. “En el Valle ya no tenemos espacio en las UCI y por esta razón tenemos que tomar medidas estrictas, nos preocupa el partido del próximo domingo, estamos pidiendo ley seca para este día”, anotó.



Cabe recordar que en el Valle desde el 17 hasta el 27 de diciembre rige el toque de queda y ley seca a partir de las 11:00 p.m. con el fin de disminuir al máximo aglomeraciones en navidad.