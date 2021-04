Toque de queda en municipios del Valle se mantiene de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ratificó que el toque de queda en 40 municipios del departamento (todas las localidades menos Cali y Buenaventura) se mantendrá en el horario de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. cada día.



La mandataria regional indicó que por el momento no se ha pensado en ampliar el horario de la medida, como han decidido otras regiones del país, a raíz del aumento de los contagios de covid-19 y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.



"No queremos tener que endurecer estas medidas y restringir aún más los horarios en la movilidad. No hemos pensado en este momento en ampliarlo, por eso reitero mi llamado a los vallecaucanos para que nos cuidemos", dijo Roldán.



La Gobernadora enfatizó en que no endurecer las medidas restrictivas depende de que no se eleven los casos de covid-19, situación que va de la mano con la responsabilidad individual de cada ciudadano y el cumplimiento de las medidas de autocuidado.



​En el departamento rige el toque de queda y el pico y cédula desde el pasado lunes, 5 de abril, y hasta el próximo 19 del mismo mes. ​Las determinaciones quedaron detalladas en el decreto 1-17-0359 del 5 de abril de 2021.

El pico y cédula restringe el ingreso a establecimientos comerciales, notarías, entidades bancarias y financieras, así como lugares para la atención a los usuarios de instituciones públicas y privadas.



Las cédulas terminadas en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) podrán acceder a estos lugares los días 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 de abril, mientras que los documentos de identificación que terminan en número par (2, 4, 6, 8 y 0) estarán habilitadas para ingresar a estos establecimientos los días 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 de abril.



Cali y Buenaventura, al ser distritos especiales, tienen la facultad de expedir normas específicas para su jurisdicción. En el caso de la capital del Valle, el toque de queda está vigente desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de cada día. Además, está vigente el pico y cédula y este fin de semana habrá ley seca.

Covid-19 en el Valle

El departamento reportó este jueves 1.031 contagios de la enfermedad, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.



En la región se confirmaron además 12 nuevas muertes por causa del coronavirus, 8 de ellas en la capital, 2 en Yumbo, 1 en Palmira y 1 en Ulloa.



Valle del Cauca llegó así a 213.847 casos confirmados de covid-19 desde el inicio de la pandemia y 6.650 decesos, según cifras de la Secretaría de Salud departamental.