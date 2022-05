¿Sintió el sismo? Este viernes se registró un temblor con epicentro en el Valle del Cauca

Un temblor con magnitud de 4.0 se registró en la madrugada de este viernes en el municipio de Toro, en el Valle del Cauca.



El Servicio Geológico Colombiano, SGC, reportó que el evento sísmico tuvo una profundidad de 44 km y que no generó mayor alarma en la región.



A través de su cuenta de Twitter, el Servicio Geológico indicó que el temblor se registró hacia a la 5:45 a.m. de este viernes 20 de mayo y, además, el sismo se sintió exactamente a 4 km del casco urbano de Toro.



Las autoridades, hasta ahora, no han reportado ninguna afectación estructural ni personas lesionadas tras el movimiento telúrico.